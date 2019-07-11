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В МинВОТ заявили о невозможности выплачивать пенсии жителям оккупированных территорий

11 июля, 01:24

Ежемесячно сотни тысяч людей пересекают блокпосты на Донбассе, чтобы получить украинскую пенсию

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил, что в данный момент невозможно выплачивать пенсии украинцам, которые проживают на оккупированных территориях Донбасса.

Он отметил, что выплаты станут возможны только после возвращения территорий под контроль украинской власти, передает Радио Свобода.

"Это невозможно. Банков нет. Банки восстановить невозможно. Безопасность не может быть обеспечена. Требования по противодействию отмыванию денег обеспечить невозможно. Поэтому есть только одна схема. Как и сейчас, получать пенсию на карточки, выданные Ощадбанком Украины", — заявил Черныш.

Также, по его мнению, выплаты невозможны до того, как предприятия оккупированных территорий начнут платить налоги в пенсионный фонд.

"Пенсионный фонд не просто наполняется из воздуха. Вы же знаете, что отжали предприятия, которые до последнего момента еще и платили налоги … Предприятия, которые там работали до последнего дня, платили налоги в бюджет Украины", — заявил министр.

Напомним, 20 июня глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что Брюссель всегда выступал против введения экономической блокады против оккупированных территорий, а также всегда поддерживал выплату пенсии и других социальных выплат гражданам оккупированного Донбасса.

В Минсоцполитики также объяснили, что будет с пенсиями работающих пенсионеров. В Минсоцполитики также напомнили, что одним из результатов пенсионной реформы стала отмена уменьшения на 15% выплат работающим пенсионерам с 1 октября 2017 года.

Ранее журналисты "Сегодня" узнали, что украинцам обещают снова повысить пенсии. Как заявили в Министерстве социальной политики, пенсии в 2019 году должны увеличиться на 10-15%. Рассчитывать на повышение могут 3 миллиона украинцев, и прежде всего – пенсионеры, которые имеют большой трудовой стаж, но получали небольшую зарплату:

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Тег Донбасс, пенсии, Пенсионный фонд, черныш, МинВОТ

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