В Минюсте рассказали, сколько долгов по алиментам взыскали в Украине

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Министерство юстиции взыскало 7 миллиардов гривен долгов по алиментам и зарплате в 2019 году. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в интервью РБК-Украина.

По его словам, алименты взимаются хорошо, поскольку был введен нормальный механизм их уплаты.

"Алименты – это сейчас лучшее, что взимается в системе исполнительного производства. Здесь не могу сказать, что это наша заслуга. Это заслуга работы предыдущего руководства министерства. Была специальная программа и законодательные изменения были тогда введены. Этого было тогда достаточно, чтобы ввести нормальный механизм уплаты алиментов", – сказал министр.

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Малюська добавил, что в 2019 года взыскано 6,5 млрд гривен, но проблема неуплаты остается. Также он добавил, что эту "эффективную" систему взыскания хотели бы применить в других сферах, но "нужно политическое решение".

"Поэтому уже в 2019 году взыскано алиментов на сумму 6,5 млрд гривен. Это очень много. То есть проблема остается, но существующие средства позволяют работать с такой задолженностью. Кроме того, там нет моратория, поэтому есть эффективная система воздействия на должников, которая работает очень хорошо. Наши исполнители очень бы хотели, чтобы такие же элементы можно было применять и к другим должникам. Но это уже сложное политическое решение", – заявил он.

Говоря о зарплатах сотрудников госпредприятий, Малюська заявил:

"У нас за 2019 год примерно полмиллиарда гривен взыскано задолженности по заработной плате. В значительной степени мешает работать то, что здесь много должников находятся в государственном секторе – коммунальные предприятия; предприятия, находящиеся в различных программах, поэтому и средства не всегда удается взыскать. Конечно, есть частные компании, которые задолжали по заработной плате. Но в основном хронические долги имеют коммунальные предприятия", - сказал министр юстиции.

Напомним, в прошлом году Минюст выставлял на продажу автомобиль Ferrari 1998 года выпуска, который был арестован за неуплату алиментов. Должник накопил долги в размере 245 тыс. грн. В этом году государственные исполнители Киева наложили арест на яхту, владелец которой накопил долги по уплате алиментов – мужчина задолжал своему сыну около 123,5 тыс. грн.

Журналисты также узнали, чем приходится заниматься должникам по алиментам на общественных работах:

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