В мире дешевеет нефть: что надавило на цены

Мировые цены на нефть эталонных марок продолжаю снижаться на ожидании данных Минэнерго США об изменении запасов нефти, бензина и дистиллятов в стране. Кроме того, на рынок давит рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

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Так, 8 июля к 09:50 по киевскому времени, по данным Investing, сентябрьские фьючерсы на Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,18 доллара (0,42%) к уровню закрытия вторника и торговались у 42,90 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на WTI к этому времени подешевели на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX на 0,19 доллара (0,47%), до 40,43 доллара за баррель.

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По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на неделе, завершившейся 3 июля, увеличились на 2 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 1,8 млн баррелей, дистиллятов – на 847 тыс. баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 2,2 млн баррелей.

Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) в ежемесячном отчете сообщило, что ожидает снижения мировых запасов нефти со скоростью 1,8 млн б/с до конца 2021 года, что позволит нивелировать основной излишек, накопленный в начале 2020 года. Данные EIA о запасах топлива США будут опубликованы 8 июля.

В то же время, у инвесторов сохраняются опасения по поводу восстановления спроса в связи с повторным введением карантинных мер в некоторых странах. Власти австралийского штата Новый Южный Уэльс со среды ограничили въезд из штата Виктория, в котором была зафиксирована новая вспышка коронавируса.

"Данные о спросе все еще крайне важны, поскольку рынок оценивает, как США и другие страны реагируют на смягчение карантинных мер", - объяснил MarketWatch старший сырьевой аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер.

Напомним, ранее аналитики Goldman Sachs заявили, что темпы восстановления спроса на нефть будут более слабыми, чем ожидалось, – из-за необходимости продления ограничительных мер или отмены предыдущих послаблений.

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