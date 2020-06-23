В мире дешевеет нефть: почему Brent и WTI просели в цене

Инвесторы следят за ситуацией с коронавирусом и заявлениями властей США

Мировые цены на нефть эталонных марок снижаются после недавнего уверенного подъема. Давление на рынок оказали неожиданные заявления торгового советника Белого дома Питера Наварро, который сказал в телеэфир, что президент США Дональд Трамп решил прекратить торговую сделку с Китаем. И хотя Трамп позднее опроверг эти данные, рынок успел среагировать.

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Так, 23 июня к 9:30 по киевскому времени стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 42,73 доллара за баррель, что на 0,35 доллара (0,81%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на 0,43 доллара (0,43%) – до 40,30 доллара за баррель.

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Кроме того, инвесторы следят за ситуацией с распространением COVID-19. Несмотря на продолжающийся рост числа заражений коронавирусом, фундаментальные показатели нефтяного рынка, вероятно, по-прежнему будут благоприятными для тех, кто делает ставку на повышение, отмечают эксперты AxiCorp.

Поддержку нефтяному рынку также оказывают признаки сокращения поставок. Число буровых установок для добычи нефти и газа в США и Канаде упало до рекордного минимума за последнюю неделю, свидетельствуют данные Baker Hughes.

Напомним, ради снижения предложения на рынке 1 мая вступила в силу сделка стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Соглашение предполагает сокращение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, за исключением России и Саудовской Аравии, – для них этот показатель составляет 11 млн барр./сут. Соглашение призвано ограничить предложение сырья, чтобы поднять его цену.

При этом эксперты предупреждали, что в мире заканчиваются емкости для хранения нефти. Ранее у побережья США скопились десятки танкеров, которым было некуда отгружать сырье:

Нефтяные танкеры у побережья Калифорнии

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