В мире дорожает нефть: Brent поднялась выше 35 долларов

На ситуацию на рынке влияют новости из США и Китая

Мировые цены на нефть вернулись к росту после падения из-за новостей из Китая. Оптимизм на рынке черного золота поддержали данные о сокращении нефтедобычи в США. Но инвесторы все еще опасаются ухудшения отношений Китая и США, что может еще сильнее обрушить спрос на нефть.

Так, 25 мая к 10:05 по киевскому времени июльские фьючерсы на Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,12 доллара (0,34%), до 35,25 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на WTI к этому времени подорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на 0,35 доллара (1,05%), до 33,60 доллара за баррель.

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За минувшую неделю нефть Brent подорожала на 8,1%, WTI – на 12,6%. Стоимость обоих сортов росла четвертую неделю подряд на фоне роста потребления в Китае, где большинство предприятий уже возобновило работу после приостановки из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. Другие страны постепенно смягчают ограничения, введенные с целью сдерживания распространения коронавируса, что дает надежду на дальнейший рост спроса.

Кроме того, число действующих нефтегазовых буровых установок в США сократилось по итогам 11-й недели подряд, опустившись до минимума за всю историю отслеживания этих данных с 1940-х годов.

В то же время отношения США и Китая испортились после того, как Вашингтон обвинил руководство КНР в недостаточно быстром раскрытии информации о вспышке коронавирусной инфекции. Также стороны расходятся во мнениях по вопросу Гонконга, где Пекин стремится усилить свое лидерство.

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"Растущая напряженность в отношениях США и Китая продолжит портить ландшафт нефтяного рынка", – сказал Bloomberg аналитик AxiCorp Ltd. Стивен Иннес.

Напомним, также 1 мая вступила в силу сделка стран ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Соглашение предполагает сокращение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, за исключением России и Саудовской Аравии – для них этот показатель составляет 11 млн б/с. Соглашение призвано ограничить предложение сырья, чтобы поднять цены на него.

При этом в мире заканчиваются емкости для хранения нефти. Ранее у побережья США скопились десятки танкеров, которым было некуда отгружать сырье:

Нефтяные танкеры у побережья Калифорнии

Все подробности в спецтеме Нефтяной кризис

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