В мире дорожает нефть: что произошло

Стоимость черного золота устремилась вверх после обвала до минимумов за 17 лет

Цены на нефть эталонных марок уверенно растут. Настроения инвесторов улучшились после достижения сенаторами-демократами и администрацией Дональда Трампа соглашения по пакету мер стимулирования экономики на 2 трлн долларов в условиях пандемии, вызванной коронавирусом COVID-19.Это соглашение может способствовать быстрому принятию законопроекта обеими палатами Конгресса.

Так, стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:05 по киевскому времени составила 27,77 доллара за баррель, что на 0,62 доллара (2,28%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник фьючерсы повысились в цене на 0,4%, до 27,15 доллара за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени дорожал на 0,74 доллара (3,08%) – до 24,75 доллара за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта выросла на 2,8% – до 24,01 доллара за баррель.

Реклама

В тренде Доллар упал в цене после рекордного скачка

Ранее нефтяные котировки пошли вверх после обвала до минимумов за 17 лет из-за очередных беспрецедентных мер Федерального резерва (ФРС) США, которые улучшили настроения инвесторов на мировом рынке.

Трейдеры также ожидают публикации данных Минэнерго США об изменении запасов топлива в стране. Накануне Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 1,35 млн баррелей, бензина – на 2,6 млн баррелей, дистиллятов – на 1,9 млн баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в свою очередь, прогнозируют увеличение запасов нефти на 2,5 млн баррелей и сокращение запасов бензина и дистиллятов на 2,4 млн баррелей и 1,6 млн баррелей соответственно.

Сайт "Сегодня" также разбирался, как связаны падение цен на нефть и мировой кризис и что они принесут Украине.

Все подробности в спецтеме Обвал рынков

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама