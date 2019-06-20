В мире дорожает нефть: названы причины резкого роста цен

Тенденцию немного ослабили новости из США, но котировки вернулись к повышению

Фото: REUTERS/Aly Song.

Цены на нефть растут в ожидании возобновления торговых переговоров США и Китая, а также встречи государств ОПЕК+.

Так, 20 июня, стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:39 по киевскому времени составляет 63,41 доллара за баррель. По итогам торгов накануне цена этих контрактов составила 61,82 доллара за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал до 55,51 доллара за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт снизился до 53,76 доллара за баррель.

"Ожидания двух важных предстоящий событий – торговых переговоров США и Китая, а также встречи стран ОПЕК+ в Вене – способствуют росту рынка при поддержке данных о снижении запасов в США", – говорит аналитик по сырьевому сектору Hi Investment & Futures Corp. в Сеуле Сунгхил Вилл Юн.

Данные министерства энергетики США, указавшие на более существенное, чем ожидалось, сокращение запасов нефти в стране, а также неожиданное падение запасов бензина и дистиллятов, обеспечили кратковременную поддержку ценам на нефть в среду, 19 июня, однако рынок завершил торги в минусе.

"Снижение запасов несколько ослабило опасения, связанные с возможным избытком поставок нефти на мировой рынок, однако это вторичный фактор, и сейчас слишком много других, потенциально более важных для рынка событий", – отмечает один из редакторов специализированного издания Sevens Report Тайлер Ричи.

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Некоторую поддержку нефтяному рынку оказало и ослабление доллара США относительно всех основных валют на фоне изменения тона заявления Федеральной резервной системы (ФРС) по итогам заседания 18-19 июня.

Кроме того, в среду стало известно, что страны ОПЕК+ договорились перенести дату предстоящего заседания на 1-2 июля. На этой встрече должно быть принято решение о том, стоит ли продлевать сделку по ограничению добычи нефти и на каких условиях. Ранее встречи стран ОПЕК и не-ОПЕК планировались на 25-27 июня. Однако затем главы Минэнерго РФ и Саудовской Аравии признались, что эти даты не очень удобные, так как накладываются на проведение саммита G20 в Японии.

Напомним, ранее прогнозы по мировому спросу на нефть ухудшились. ОПЕК больше не ждет, что потребление превысит 100 млн баррелей в сутки.

В ОПЕК также отчитались, как на стоимость нефти повлиял скандал вокруг "Дружбы". Подробнее о скандале с транзитом российского черного золота – в сюжете новостей "Сегодня":

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