В мире дорожает нефть: названы причины роста цен

Инвесторы внимательно следят за новостями о коронавирусе и встрече стран-экспортеров черного золота

Котировки нефти растут на сигналах о возможном замедлении распространения коронавируса в США и Европе и надеждах о том, что участники сделки ОПЕК+ договорятся сократить добычу.

Так, к 9:00 по киевскому времени июньские фьючерсы на Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,93 доллара (2,92%), до 32,80 доллара за баррель. За понедельник контракты подешевели на 1,06 (3,1%) доллара, до 33,05 доллара за баррель.

Майские фьючерсы на WTI подорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени на 1,50 доллара (6,35%) – до 25,13 доллара за баррель. За предыдущую сессию WTI подешевела на 2,26 доллара (8%), до 26,08 доллара за баррель.

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Заседание ОПЕК+ официально назначено на 9 апреля, оно пройдет в формате видеоконференции. 10 апреля Саудовская Аравия, председательствующая в G20, также проведет виртуальную внеочередную встречу министров энергетики для содействия глобальному диалогу и кооперации для обеспечения стабильности энергетических рынков и укрепления мировой экономики, говорится в сообщении организатора.

"В следующие два дня ожидания, определенно, будут очень высокими", – сказал Financial Times глобальный директор по рыночной стратегии Westpac Роберт Ренни.

Напомним, ограничения, вводимые по всему миру с целью сдерживания распространения коронавирусной инфекции COVID-19, привели к резкому падению спроса на нефть, и избыток предложения на нефтяном рынке может привести к тому, что в скором времени производители столкнутся с нехваткой мощностей для хранения нефти. Это повышает необходимость срочного принятия мер для ограничения предложения, отмечают аналитики.

При этом снижение цен на нефть привело к падению и на рынке газа. Ранее новости "Сегодня" выясняли, как обвал газовых цен играет на руку Украине:

Все подробности в спецтеме Обвал рынков

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