В мире грядет большое подорожание кофе: как изменится цена для украинцев

Каждый украинец выпивает хотя бы одну чашку кофе в день

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В течение дня каждый украинец выпивает хотя бы одну чашку кофе. Каждую третью – не дома. Больше ценителей ароматного напитка среди женщин. Украинцы предпочитают растворимый кофе. В общем, его потребление в Украине небольшое – 800 тысяч мешков в год. Для сравнения – французы и итальянцы потребляют ежегодно почти 5 миллионов мешков.

В мире цены на кофе тем временем стремительно растут. Речь идет о сорте "Арабика", одним из ключевых поставщиков которого является Гондурас. Но из-за неурожая продукт подорожал на четверть. Новости "Сегодня" пообщались с украинскими импортерами и узнали будет ли расти в цене традиционный утренний напиток украинцев.

Владельцы киевских ресторанов не слишком озабочены возможным подорожанием кофе в мире. Для потребителя традиционная чашка ароматного напитка будет стоить так же. Просто сварен он будет из более дешевых сортов.

"Рынок очень гибкий на все колебания они будут вынуждены реагировать. Чтобы сохранить сегмент и стоимость производимого товары, придется снизить качество", – объясняет Виталий Федорченко, представитель сети кофеен.

А вот во Львове прогнозируют рост стоимости кофе минимум на треть. Однако не верят, что количество продаж сократится.

"Специфика кофейного рынка в том, что мы покупаем в долларах и продаем в долларах. Если доллар растет, или же цена в долларах растет, то обычно продавец он корректирует свои отпускные цены", – отмечает Ирина Мартин, финансовая директор сети ресторанов.

За качественный кофе львовяне готовы платить больше.

"И я понимаю, что качественный продукт, должен дороже стоить. Соответственно, я конечно готова платить больше кофе", – говорит Дарья Будз, жительница Львова.

Сергей поставляет зеленый, то есть необжаренный, кофе, из Африки. И успокаивает, что больших ценовых колебаний ожидать не следует. Ведь зерна сегодня активно выращивают в разных уголках мира.

"В мире сейчас производится довольно много кофе. В том числе сейчас хорошо выросло производство кофе в странах Азии – это Китай, это Вьетнам, это Индия. То есть даже если где-то в других местах урожай и падает, то за счет вот этого прироста все это остается на хорошем уровне", – объясняет Сергей Попов, поставщик зеленого кофе.

Специалисты отмечают: повысится стоимость именно дорогих сортов. Тех, которые в Украине мало кто потребляет. Поэтому вероятнее всего, поставщики кофе просто переориентируются на импорт из регионов с более приемлемым оптовым ценам.

А пока хороший кофе еще не стал элитным напитком, в Украине установили рекорд по его массовой дегустации. Бариста раздали почти 10 тысяч стаканчиков с миксом арабики с трех континентов.

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