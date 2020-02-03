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В мире из-за коронавируса подешевела нефть

3 февраля, 11:47

Инвесторы боятся, что новый кризис обвалит спрос на черное золото

/ Фото: Pixabay

Котировки нефти на мировых рынках 3 февраля меняются разнонаправленно – Brent дешевеет, а WTI перешла к росту после максимального с мая падения. В целом тенденция к падению цен на нефть сохраняется – в январе WTI подешевела на 16,3% – максимальными темпами с мая прошлого года, Brent – на 12%. Инвесторы опасаются сокращения спроса на нефть из-за распространения нового коронавируса.

Так, к 11:17 по киевскому времени апрельские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели до 56,47 доллара за баррель.

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Мартовские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожали до 51,70 доллара за баррель.

В тренде
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Уже сообщалось, что спрос на нефть в Китае упал примерно на 3 млн баррелей в сутки, что составляет порядка 20% объема потребления.

"Обеспокоенность в отношении распространяющейся эпидемии и ее последствий для глобального экономического роста может увеличить давление на нефтяной рынок, – считает MarketWatch аналитик FXTM Люкман Отунуга. – Учитывая, что Китай является крупнейшим мировым потребителем нефти, ослабление спроса в этой стране может дестабилизировать нефтяной рынок".

Также сообщалось, что коронавирус обвалил рынки и может стать началом нового кризиса.

Как известно, китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Источники: Сегодня , Интерфакс

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