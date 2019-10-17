Каждый третий житель Земли страдает от плохого питания – ФАО

Украинцы также имеют гастрономические проблемы, признали в Минэкономразвития и сельского хозяйства

/ Фото: freepik.com

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Каждый третий человек в мире страдает от несбалансированного питания, а до 2025 года – будет каждый второй. Такие данные озвучила Оксана Рябченко, представитель сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Украине, которая будет привлечена к проекту по мониторингу качества почвы в Украине.

По словам Рябченко, несбалансированное питание – вторая глобальная гастрономическая проблема наряду с голодом проблема.

"Если на сегодня 800 млн людей страдают именно от голода, то свыше 1 млн – это люди, которые страдают от ожирения. Для бедных и развивающихся стран проблема имеет место одновременно. Каждый пятый человек умирает от проблем, связанных с нездоровым и несбалансированным питанием", – сказала она.

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Гастрономические проблемы характерны и для Украины, отметила, ссылаясь на исследования бизнеса замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Инна Метелева.

По ее словам, украинцы употребляют в два раза больше соли, чем рекомендовано для здорового питания. Кроме того, недостаточно едят овощей и фруктов.

"С точки зрения государственной политики в контексте работы с сельхозпроизводителями, мы делаем акцент на небольших сельхозпроизводителей, в основе деятельности которых производство овощей, фруктов, ягод и с госпомощью, с помощью ФАО, европейских партнеров будем поддерживать программы…", – сказала замминистра.

Ранее сайт "Сегодня" также рассказывал о том, как менялись расходы украинцев на питание с 2010 года. Оказалось, что структура трат за последние девять лет заметно изменилась.

Кроме того, новости "Сегодня" объясняли, как разумно подойти к покупке продуктов, чтобы сэкономить:

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