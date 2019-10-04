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В мире обвалились цены на нефть: падение идет на антирекорд

4 октября, 11:58

По итогам недели черное золото может подешеветь максимальными темпами с июля-2019

Фото: REUTERS/Stringer

Фото: REUTERS/Stringer

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов 4 октября повышаются на 0,5%, однако по итогам недели они, вероятно, зафиксируют самый значительный спад с середины июля. Опасение инвесторов по-прежнему вызывает вероятное замедление темпов экономического роста в мире, отмечает MarketWatch.

Так, с начала недели нефть марки Brent подешевела уже на 6,4%, а WTI – на 5,8%.

Сегодня декабрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:52 по киевскому времени подорожали до 58,04 доллара за баррель.

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Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялись до 52,63 доллара за баррель.

В тренде
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Фото: REUTERS/Yuri Gripas

Инвесторы также обеспокоены тем, что индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в сентябре упал до 52,6 пункта с 56,4 пункта в августе, о чем свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Значение индикатора стало минимальным с августа 2016 года. Аналитики в среднем ожидали более умеренного снижения – до 55 пунктов.

Напомним, ранее международное рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз стоимости Brent на ближайшие три года. Аналитики признают, что трения в мировой торговле оказывают давление на рыночные настроения и физический спрос на нефть.

Новости "Сегодня" также сообщали, что в Бразилии произошла экологическая катастрофа. Нефть покрыла берега 46 городов:

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Источники: Сегодня , Интерфакс

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