В мире обваливаются цены на нефть: названы причины

Фото: REUTERS/Nick Oxford

Цены на нефть, которые начали резко снижаться 24 сентября, продолжают стремительное падение. Сегодня, 25 сентября, нефть слабеет на сигналах о росте запасов в США и сохраняющихся опасениях ослабления спроса в условиях торгового конфликта Вашингтона и Пекина.

Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:24 составила 62,38 доллара за баррель. По итогам торгов накануне цена этих контрактов составила 63,1 доллара за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел до 56,77 доллара за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт упал в цене до 57,29 доллара за баррель.

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Аналитики отмечают, что президент США Дональд Трамп на Генассамблее ООН раскритиковал торговые практики Китая. Инвесторы восприняли это негативно – особенно с учетом того, что представители США и Китая готовятся провести встречу в Вашингтоне в ближайшие недели. В частности, Трамп вновь обвинил Пекин в манипулировании валютным курсом, краже интеллектуальной собственности и демпинге, отметив, что Всемирной торговой организации (ВТО) требуются радикальные изменения из-за политики КНР.

Торговый спор США и Китая уже привел к сокращению темпов роста спроса на нефть почти вдвое, отмечают аналитики Citigroup.

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Тем временем, данные Американского института нефти указали на рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 1,38 млн баррелей. Официальные данные о запасах энергоносителей в США будут обнародованы министерством энергетики вечером 25 сентября. По оценкам экспертов, опрошенных S&P Global Platts, запасы нефти в Штатах на прошлой неделе упали на 190 тыс. баррелей, запасы бензина – выросли на 300 тыс. баррелей, дистиллятов – уменьшились на 600 тыс. баррелей.

Напомним, по итогам прошлой рабочей недели (16-20 сентября) рынок нефти вышел на рекордный рост с января-2019. Это было связано с атаками беспилотников на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Впрочем, королевство уже сумело возобновить работу на основной части нефтяных мощностей, и цены на нефть перестали расти.

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