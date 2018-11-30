В мире падают цены на нефть

Ожидания от саммита "Большой двадцатки" не спасают положение на рынке

Цены на нефть снижаются умеренными темпами. При этом рынок черного золота благоприятно влияют ожидания трейдеров и аналитиков от ждут переговоров на саммите G20 в Буэнос-Айресе. Предполагается, что на встрече "Большой двадцатки" будут достигнуты предварительные договоренности по снижению объемов добычи нефти в 2019 году.

Эталонные марки нефти могут продемонстрировать недельный подъем впервые более чем за два месяца. Однако падение по итогам ноября, вероятно, будет максимальным за 10 лет.

Цена февральских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 11:43 по киевскому времени составила 59,59 доллара за баррель. Хотя ранее сегодня, 30 ноября, цена поднималась и выше 60 долларов за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени 50,94 доллара за баррель.

С начала недели цена североморской нефти увеличилась на 1,6%, американской – на 2,4%

В целом осеннее падение нефтяного рынка вызвано опасениями по поводу избытка предложения топлива после того, как США сделали исключение и позволили ряду стран закупать нефть у Ирана после вступления в силу санкций против этого государства.

Ранее Fitch Solutions понизило прогноз цены нефти Brent на 2019 год. Теперь агентство ожидает, что североморская нефть будет стоить в среднем 75 долларов за баррель в следующем году, а не 81 за баррель, как ожидалось в начале ноября. Прогноз Fitch Solutions для WTI был ухудшен с 75 до 69 долларов за баррель.

Украинские эксперты также предупреждали: обострение на Азове может ускорить обвал цен на нефть.