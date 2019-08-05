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В мире падают продажи смартфонов: названа причина

Сегодня, 12:40

Производители продают все меньше "умных" телефонов

/ Фото: Pixabay

В мире падают продажи смартфонов: названа причина https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BD https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BD Экономика Производители продают все меньше "умных" телефонов

Продажи смартфонов после исторческого падения в 2018 году продолжат снижаться и по итогам 2019 года. Конечным пользователям во всем мире продадут на 2,5% меньше таких гаджетов – в целом 1,5 млрд штук. К таком выводу пришли в исследовательской компании Gartner.

Сильнее всего, по подсчетам аналитиков, продажи смартфонов снизятся в Японии – на 6,5%. В Западной Европе показатель упадет на 5,3%, в США – на 4,4%. Роста продаж ожидают только в Африке и на Ближнем Востоке.

Эксперты объясняют падение продаж зрелостью рынков в развитых регионах, высокими ценами и отсутствием стимулов менять гаджет на новую модель.

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А вот уже в 2020 году продажи смартфонов восстановятся: в Gartner прогнозируют их рост на 2,8%, выше 1,56 млрд штук.

Напомним, за прошлый год в Украине купили 5,4 млн смартфонов и 1,5 млн кнопочных телефонов, потратив на такие гаджеты в сумме свыше 30 млрд гривен. Ежедневно в стране продавалось по 15 тыс. смартфонов и 4 тыс. кнопочных телефонов. В сравнении с 2017 годом, спрос на мобильные телефоны вырос на 15%, а затраты на них – на 34%. 

 О том, как смартфоны "шпионят" за пользователями, смотрите в нашем сюжете:

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Источник: Интерфакс

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