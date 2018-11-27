В мире подорожала нефть, но "ценового бума" уже не ожидается

Сегодня, 27 ноября, нефтяной рынок стабилизировался после активного роста цен на Brent и WTI 26 ноября. Как отмечают аналитики, инвесторы ждут договоренностей ОПЕК о сокращении объемов добычи "черного золота".

Так, по состоянию на 10:20 по киевскому времени фьючерсы на нефть сорта Brent с поставкой в феврале повысилась до 60,16 доллара за баррель. К слову, подразделение международного рейтингового агентства – Fitch Solutions понизило прогноз цены нефти Brent на 2019 год. Теперь агентство ожидает, что североморская нефть будет стоить в среднем 75 долларов за баррель в следующем году, а не 81 за баррель, как ожидалось в начале ноября.

Январские фьючерсы на североамериканскую смесь WTI выросли в цене до 51,24 доллара за баррель. Прогноз Fitch Solutions для WTI был ухудшен с 75 до 69 долларов за баррель.

"Наше мнение относительно спроса и предложения не претерпело радикальных изменений, однако баланс в мире теперь скорее склоняется к избытку топлива на рынке", – говорится в сообщении Fitch.

В целом осеннее падение нефтяного рынка вызвано опасениями по поводу избытка предложения топлива после того, как США сделали исключение и позволили ряду стран закупать нефть у Ирана после вступления в силу санкций против этого государства.

Страны ОПЕК при этом не смогли договориться об ограничении добычи нефти в 2019 году. Следующее заседание состоится в начале декабря, эксперты считают, что основные договоренности будут достигнуты раньше, на саммите G20 в Буэнос-Айресе 30 ноября – 1 декабря.

Эксперты также предупреждают: обострение на Азове может ускорить обвал цен на нефть.