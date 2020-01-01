Фото: sen360.sn

С начала нового, 2020-го, года в мире появилась новая валюта – эко, которая заменит западноафриканский франк, являющийся национальной валютой восьми государств в Западной Африке.

Новая валюта войдет в обиход в Гвинее-Бисау, Кот-д'Ивуаре, Бенине, Буркина Фасо, Мали, Нигере, Сенегале и Того. Семь последних в прошлом были колониями Франции.

Причиной такого решения является финансовая реформа, в ходе которой Париж прекратил поддержку западноафриканского франка. Французский президент Эммануэль Макрон уже назвал эту реформу исторической, сообщает RFI.

Реклама

Франция официально не будет поддерживать новую валюту. А упомянутые восемь западноафриканских государств перестанут держать 50% своих валютных резервов во французском казначействе.

Стоимость эко, как и прежде западноафриканского франка, будет привязана к евро.

В перспективе эко может стать единой валютой Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС).

Напомним, что ранее в этом году в Украине ввели в обиход банкноту номиналом 1000 гривен. На лицевой стороне купюры изображен украинский ученый, мыслитель и общественный деятель Владимир Вернадский, а на обратной – здание Национальной академии наук Украины.

Также новости "Сегодня" сообщали о других новинках от Нацбанка: монетах номиналом 5 гривен и обновленном дизайне 20-гривневой купюры с Иваном Франко.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама