В мире притормозило развитие торговли: названы причины

В ближайшие три месяца экономисты не ожидают оживления в мировой торговле

/ Фото: AFP

Замедление глобальной торговли, которое возникло из-за торговых споров США и Китая, продлится еще три месяца. Об этом свидетельствует индекс "Барометр глобальной торговли" (Global Trade Barometer — GTB) немецкой логистической компании DHL, который оценивает текущее состояние и ближайшие перспективы развития мировой торговли, пишет "Дело".

В исследовании говорится, что значение индекса GTB снизилось к концу ноября до 45 пунктов против результатов сентября. Уровень ниже 50 указывает на сокращение рынка.

"Это означает, что мировая торговля продолжает терять темпы, хотя и незначительно. В отличие от предыдущих обновлений, тенденция к снижению в значительной степени умеренная и устойчивая, что не указывает ни на ускорение снижения, ни на снижение", – считают в DHL.

Во всех странах, в которых проводилось исследование, за исключением Индии, наблюдается замедление индекса и рекордных показателей ниже порога в 50 пунктов без роста. Так, значение регионального субиндекса Индии выросло на 5 пунктов, до 54.

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Больше всего снизились субиндексы для Японии (– 5 пунктов) и Великобритании (– 4 пункта). Для китайского и немецкого рынка индекс упал на три пункта, Южной Кореи — на два, США — на один.

В отраслевом разрезе значение субиндекса, оценивающего перспективы рынка морского фрахта, опустилось на 2 пункта — до 46 пунктов. Индекс отрасли авиаперевозок снизился на 3 пункта — до 42 пунктов.

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Несмотря на это, DHL оценивает текущую ситуацию довольно оптимистично.

"Сейчас мы находимся на спуске, но все еще дышим горным воздухом", — прокомментировал показатели GTB исполнительный директор DHL Global Forwarding Тим Шарват.

Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила: в результате торговых конфликтов, включая напряженность в отношениях между США и Китаем, мировая экономика потеряет к 2020 годуоколо 700 млрд долларов, что составляет около 0,8% мирового валового внутреннего продукта (ВВП).

А в УкраинеКабинет министров изменил макропрогноз развития Украины на 2020-2022 годы, утвержденный прежним правительством полгода назад. Как пояснили в Минэкономразвития, торговли и сельского хозяйства, основная причина для пересмотра показателей – укрепление гривни и снижение мировых цен на энергоносители.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук заявлял о цели добиться роста ВВП на 40% за пять лет: на 5% – в 2020 году, по 7% в последующие четыре года. Схожие цели предусматривает программа деятельности правительства на пять лет, подробнее о которой узнавайте из видео сайта "Сегодня":

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