В мире растут цены на нефть

Эталонная марка Brent стоит дороже 66 долларов за баррель, с начала года стоимость повысилась на 20%

Фото: Pixabay

В мире растут цены на нефть //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d7c/932/5c5d7c932f407.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d7c/932/5c5d7c932f407.jpg 2019-03-07T10:04:00+02:00 Экономика Эталонная марка Brent стоит дороже 66 долларов за баррель, с начала года стоимость повысилась на 20%

Сегодня, 7 марта, цены на нефть эталонных марок повышаются после смешанных результатов предыдущих торгов. Как отмечают аналитики, резкий рост товарных запасов нефти в США компенсируется снижением резервов нефтепродуктов.

Так, майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:66 по киевскому времени подорожали до 66,13 доллара за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличились до 56,24 доллара за баррель.

Нефть в этом году подорожала более чем на 20% благодаря планам ОПЕК+ сократить добычу нефти и санкциям США в отношении Венесуэлы и Ирана. Однако рекордные объемы производства нефти в США продолжают оказывать давление на цены.

"Нефть [WTI], скорее всего, останется в диапазоне от 55 до 57 долларов за баррель какое-то время из-за противоречивых факторов", – заявил агентству Bloomberg аналитик сырьевого сектора из Kiwoom Securities Ан Ыха. Он отметил, что спрос сохраняет стабильность, что и приводит к продолжающемуся падению запасов нефтепродуктов в США.

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Вместе с тем в Китае ожидается ослабление спроса на нефть: по оценкам Morgan Stanley, китайцы предпочитают пересаживаться с автомобилей на бензине и дизельном топливе в поезда, а не на электромобили, что в перспективе снизит объемы потребления нефти и нефтепродуктов на крупнейшем авторынке мира.

Кроме того, ранее ОПЕК снизила свой прогноз мирового спроса на нефть в 2019 году. В организации считают, что спрос в среднем составит 100 млн баррелей в сутки, что на 0,05 млн меньше предыдущих показателей.

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Источники: Сегодня , Интерфакс-Украина Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.