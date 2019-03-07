В мире растут цены на нефть
Эталонная марка Brent стоит дороже 66 долларов за баррель, с начала года стоимость повысилась на 20%
Сегодня, 7 марта, цены на нефть эталонных марок повышаются после смешанных результатов предыдущих торгов. Как отмечают аналитики, резкий рост товарных запасов нефти в США компенсируется снижением резервов нефтепродуктов.
Так, майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:66 по киевскому времени подорожали до 66,13 доллара за баррель.
Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличились до 56,24 доллара за баррель.
Нефть в этом году подорожала более чем на 20% благодаря планам ОПЕК+ сократить добычу нефти и санкциям США в отношении Венесуэлы и Ирана. Однако рекордные объемы производства нефти в США продолжают оказывать давление на цены.
"Нефть [WTI], скорее всего, останется в диапазоне от 55 до 57 долларов за баррель какое-то время из-за противоречивых факторов", – заявил агентству Bloomberg аналитик сырьевого сектора из Kiwoom Securities Ан Ыха. Он отметил, что спрос сохраняет стабильность, что и приводит к продолжающемуся падению запасов нефтепродуктов в США.
Вместе с тем в Китае ожидается ослабление спроса на нефть: по оценкам Morgan Stanley, китайцы предпочитают пересаживаться с автомобилей на бензине и дизельном топливе в поезда, а не на электромобили, что в перспективе снизит объемы потребления нефти и нефтепродуктов на крупнейшем авторынке мира.
Кроме того, ранее ОПЕК снизила свой прогноз мирового спроса на нефть в 2019 году. В организации считают, что спрос в среднем составит 100 млн баррелей в сутки, что на 0,05 млн меньше предыдущих показателей.
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