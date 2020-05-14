В мире растут цены на нефть: что повлияло на котировки

Рынок внимательно следит за ситуацией с коронавирусом и новостями из США

После того, как цена Brent превысила 30 долларов, стоимость нефти на мировых рынках сохраняет тенденцию к росту, и котировки держатся выше этой психологической черты. При этом 13 мая нефть подешевела из-за опасений, что начинается вторая волна пандемии коронавируса. Также росту котировок помешали заявления главы Федрезерва США Джерома Пауэлла о перспективах американской экономики.

Так, в четверг, 14 мая, к 11:37 по киевскому времени июльские фьючерсы на Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,86 доллара (2,95%) к уровням закрытия среды и торговались на уровне 30,05 доллара за баррель. За предыдущую сессию Brent подешевела на 0,79 доллара (2,6%).

Июньские фьючерсы на WTI к этому времени подорожали на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX на 0,86 доллара (3,40%) – до 26,15 доллара за баррель. В среду контракт подешевел на 0,49 доллара (1,9%).

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По словам экспертов AxiCorp, комментарии Пауэлла ослабили надежду на V-образное восстановление экономики. Пауэлл считает, что властям США потребуется потратить больше ресурсов, чтобы быстрые меры, принятые в ответ на кризис, не прошли даром. Восстановление экономики США, по его словам, будет постепенным.

"Масштаб и скорость нынешнего экономического спада не имеют прецедентов, текущая рецессия существенно хуже любой другой, отмечавшейся после Второй мировой войны", – заявил Пауэлл.

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Однако Минэнерго США неожиданно сообщило о снижении запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 8 мая. Показатель сократился на 700 тыс. баррелей. Опрошенные S&P Global Platts аналитики в среднем прогнозировали рост запасов на 4,8 млн баррелей. Эта информация, наоборот, поддержала рост цен на нефть.

Напомним, 1 мая вступила в силу сделка стран ОПЕК+ по снижению нефтедобычи. Соглашение предполагает сокращение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, за исключением России и Саудовской Аравии – для них этот показатель составляет 11 млн б/с. При этом в мире заканчиваются емкости для хранения нефти. У побережья США уже собрались десятки танкеров – им некуда отгружать сырье.

Нефтяные танкеры у побережья Калифорнии

Все подробности в спецтеме Нефтяной кризис

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