В мире рекордно сократилась добыча нефти

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По итогам сентября 2019 сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти была перевыполнена на 38%. Такие официальные данные опубликовало Международное энергетическое агентство (МЭА).

В частности, поставки нефти из стран ОПЕК упали до 28,83 млн баррелей в сутки (б/с). Это самые низкие объемы в последние 10 лет. На этом фоне перевыполнение сделки по ограничению добычи нефти достигло 52%.

"Атаки на энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии в сентябре привели к глобальному падению поставок нефти на 1,5 млн б/с, что является самым резким снижением в месячном исчислении за последние более чем 10 лет. На долю Саудовской Аравии пришлось почти 1 млн б/с от общего сокращения, вместе с сезонным снижением в Канаде и Норвегии. В Венесуэле также произошло резкое ухудшение показателей", – говорится в отчете.

Второе по величине после Саудовской Аравии падение поставок было со стороны Венесуэлы – из-за санкций.

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В то же время, добыча нефти в США выросла, а в Бразилии наблюдался рост до рекордно высокого уровня. Находясь на уровне 99,3 млн б/с, мировая добыча нефти снизилась на 2 млн б/с по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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"Заметное замедление темпов добычи сланцевой нефти в США с начала года привело к тому, что мы немного понизили ожидания по добычи нефти в стране на 2019 и 2020 годы. В сентябре общий рост поставок нефти США оценивался в 1 млн б/с, что вдвое меньше среднего уровня в 2018 году. Несмотря на то, что в течение второго полугодия появилось много новых трубопроводных проектов, операторы продолжают сокращать количество буровых установок и вместо этого расставляют приоритеты относительно доходов инвесторов. Тем не менее, США продолжают доминировать в росте добычи среди стран не-ОПЕК – на 1,6 млн б/с", - отмечают в МЭА.

Страны, не входящие в картель, но участвующие в сделке ОПЕК+, перевыполнили соглашение на 10%. В целом, поставки нефти из добывающих стран, не входящих в ОПЕК, по итогам года могут вырасти на 1,8 млн баррелей в сутки, а в 2020 году – на 2,2 млн баррелей в сутки, считают в МЭА.

Напомним, ранее аналитики уже сообщали, что страны-экспортеры резко сократили добычу нефти. Лидером падения, по данным вторичных источников также стала Саудовская Аравия.

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