В мире резко подорожала нефть: цена приближается к психологической отметке

Аналитики назвали несколько причин, по которым цены на нефть быстро растут

Мировые цены на нефть активно растут и удержались на отметках выше 79 долларов за баррель Brent и приближаются к психологическому рубежу в 80 долларов, чего не происходило с июня 2018 года. Об этом свидетельствуют данные торгов 11-12 сентября.

Так, цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures 12 сентября в 10:40 по киевскому времени поднялась до 79,22 доллара за баррель. Ранее сегодня стоимость барреля этой марки достигала 79,64 доллара.

Стоимость нефти WTI с поставкой в октябре на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла на до 69,83 доллара за баррель.

Как отмечают аналитики, цены на нефть растут сразу из-за нескольких важных факторов, влияющих на ситуацию на рынке:

рисков для нефтедобычи в Ливии;

долгосрочных опасений относительно резких сокращения поставок из Ирана из-за санкций США;

новостей об усилении урагана Флоренс, который приближается к берегам США.

Напомним, ранее в России настроились на обвал стоимости нефти. Первый зампред российского Внешэкономбанка Андрей Клепач объявил, что, по их прогнозам, в конце 2018 – начале 2019 года мировые цены на нефть могут снизиться до 55-60 долларов за баррель.