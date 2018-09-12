В мире резко подорожала нефть: цена приближается к психологической отметке

Сегодня, 10:47

Аналитики назвали несколько причин, по которым цены на нефть быстро растут

Фото: AFP
Фото: AFP

Мировые цены на нефть активно растут и удержались на отметках выше 79 долларов за баррель Brent и приближаются к психологическому рубежу в 80 долларов, чего не происходило с июня 2018 года. Об этом свидетельствуют данные торгов 11-12 сентября.

Так, цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures 12 сентября в 10:40 по киевскому времени поднялась до 79,22 доллара за баррель. Ранее сегодня стоимость барреля этой марки достигала 79,64 доллара.

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Стоимость нефти WTI с поставкой в октябре на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла на до 69,83 доллара за баррель.

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Как отмечают аналитики, цены на нефть растут сразу из-за нескольких важных факторов, влияющих на ситуацию на рынке:

Напомним, ранее в России настроились на обвал стоимости нефти. Первый зампред российского Внешэкономбанка Андрей Клепач объявил, что, по их прогнозам, в конце 2018 – начале 2019 года мировые цены на нефть могут снизиться до 55-60 долларов за баррель.
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Источники:

Интерфакс-Украина, "Сегодня"

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