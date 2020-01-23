В мире создают капитализм по-новому: экономист назвал два пути для Украины

Говард Кирби обнаружил деньги в старом пуфе Фото: Viacheslav Bublyk / Unsplash

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Темой, которая поднимается в выступлениях многих спикеров на 50-м Всемирном экономическом форуме, который проходит в швейцарском курортном городе Давос с 22 по 24 января, стала тема переформатирования идеологии капитализма. Об этом говорилось, в частности, в контексте мер по преодолению растущего социального неравенства, пишет сайт "Сегодня".

Новая, будущая модель капитализма на форуме получила название "заинтересованный капитализм". В том смысле, что при таком капитализме заинтересованными в конечном результате своей работы должны быть не только "капиталисты", но и сами работники, то есть широкие слои населения. Иными словами, крупный бизнес на форуме призывали стать социально ответственным и думать не только о собственных прибылях, но и о повышении благосостояния самых бедных слоев населения.

"Чтобы капитализм заинтересованных сторон стал реальностью, мы должны иметь возможность измерять эффективность компаний по показателям охраны окружающей среды, социальной сферы и управления", – сказал, в частности, Клаус Шваб, основатель и исполнительный председатель Всемирного экономического форума.

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Крупнейшие международные компании заявили о поддержке этой идеи. И уже ведется работа по разработке набора нефинансовых показателей, которые бизнес-компании в будущем должны будут раскрывать в своих годовых отчетах наряду с финансовыми: деятельность по охране окружающей среды, по повышению социального благополучия работников и т.д..

"Речь идет о построении так называемой социальной экономики, или социально-рыночной экономики, или "рейнского капитализма". Одной из ключевых особенностей "рейнского капитализма" является выравнивание доходов населения по медианному принципу. Новый капитализм – человекоцентричный (чтобы не говорить "социалистический"). То есть на вершине пирамиды всех государственных приоритетов должен стоять человек. Но понятия стоимости, капитала, наемного труда, добавочной стоимости и так далее формировались еще на принципах старого капитализма. Поэтому сейчас их придется пересматривать. С учетом того, что современная экономика развивается на инновационных принципах, где интеллект, знания и идея играют иногда большую роль, чем материальный труд", – объясняет экономист Алексей Кущ.

При этом эксперт считает, что "заинтересованный капитализм" будет развиваться не во всех странах, и далеко не всем он подойдет.

"Этот новый капитализм будет очень сильно размывать национальные границы и создавать экономические конгломераты стран. Поэтому мы сейчас стоим перед выбором: или попытаться все-таки построить национальный капитализм (но для этого нужно проводить суверенную политику, что позволит построить качественные стандарты жизни именно в Украине), или стать элементом какого-то глобального сегмента, какого-то экономического конгломерата (например, ЕС)", – акцентирует эксперт.

Подробнее о топ-темах Всемирного экономического форума читайте в специальном материале сайта "Сегодня" – Кто станет конкурентом ЕС и кто подумает о бедных: о чем говорят в Давосе

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 22 января выступил на форуме в Давосе. Подробности – в сюжете:

Все подробности в спецтеме Давос 2020

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