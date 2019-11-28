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В мире стремительно дорожает кофе: названа причина

28 ноября, 15:10

Цены на зерна зависят от многих факторов, но сейчас по рынку ударила погода в Гондурасе

/ Фото: jcomp / Freepik

Мировые цены на кофе продолжают расти. За последний месяц они повысились на 23%, при этом спрос тоже продолжает увеличиваться. Соответственно, рост цен на кофе в ближайшее время точно не прекратится, пишет Forbes.

Так, если за фунт кофе в середине октября давали 0,93 доллара, то в ноябре цена выросла до 1,15 доллара. При этом в мире сократились запасы кофе. Издание отмечает, что на "кофейные" цен сейчас влияют несколько факторов, но одной из главных причин нехватки кофе является снижение производства в Латинской Америке.

Кроме того, третий крупнейший экспортер кофе в мире – Гондурас – столкнулся с серьезным неурожаем. Крайне негативное влияние оказала сухая погода, также кофейные плантации Гондураса заразили различные заболевания, которые ухудшили урожай.

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Фото: REUTERS/Stephanie Keith

Доля этой страны в мировом производстве кофе составляет около 10%. Но при этом большинство плантаций и кофейных складов Гондураса подключены к мониторингу международных товарных бирж. А потому изменения в урожаях кофе и объемов кофе на складах Гондураса влияют на рыночную информацию гораздо больше, чем аналогичные изменения в других странах-производителях кофе.

А пока кофе еще не стал элитным напитком, в Украине установили рекорд по его массовой дегустации. Бариста раздали почти 10 тысяч стаканчиков с миксом арабики с трех континентов. Как это было, смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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