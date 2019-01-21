В Украине посчитали миллионеров: итоги дня

Больше всего миллионеров, которые подали декларации, в Киеве - 2184 человека, или 45% от общего количеств

Фото: Pixabay

В Украине посчитали миллионеров: итоги дня Сергей Гусев //smm5.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5f9/b76/5c45f9b76138b.jpg //smm6.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5f9/b76/5c45f9b76138b.jpg 2019-01-21T20:10:00+02:00 Экономика Больше всего миллионеров, которые подали декларации, в Киеве - 2184 человека, или 45% от общего количеств

Общество

16 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате боевых действий один украинский военнослужащий был ранен, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

35 украинских фильмов различных жанров вышло в прокат в 2018 году – это лучший результат за все годы независимости. При 22 фильма были созданы при поддержке правительства.

4817 граждан и лиц, проводящих независимую профессиональную деятельность, задекларировали доходы в размере более 1 млн грн по итогам декларационной кампании – 2018. Больше всего миллионеров, которые подали декларации, в Киеве – 2184 человека, или 45% от общего количества. Среди лидеров также Киевская – 333 человека, Харьковская – 328 и Днепропетровская – 303 области. Самому молодому налогоплательщику, который задекларировал доходы свыше 1 млн грн, исполнилось 7 лет, а самому старшему – 99 лет.

Около 4000 случаев управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения уже зафиксировала полиция с начала 2019 года. В 2018 году полиция обнаружила 110 000 таких нарушений.

Выросли на 5,1% в IV квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на квартиры на первичную рынке в Украине, а на вторичном – на 8,0%. По данным Госстата, однокомнатные квартиры подорожали на первичном рынке на 3,7%, на вторичном – на 6,9%, двухкомнатные – на первичном рынке на 5,0%, на вторичном – на 8,8%, трехкомнатные – на первичном рынке на 8,1%, на вторичном – на 8,1%.

Рекордно низкие результаты показали народные депутаты по количеству голосований в Раде в январе, сообщил Комитет избирателей Украины. 39 парламентариев не проголосовали ни разу за месяц. Это худший показатель за время работы девятой сессии ВР (сентябрь-январь). Более 90% голосований Рады пропустил 81 народный депутат

20 января патрулировать Центральный железнодорожный вокзал Киева начала Национальная полиция, сотрудники которой будут следить за соблюдением общественного порядка.

Экономика

Укрепил на 3 копеек до 27,95 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 22 января по сравнению с предыдущим банковским днем, 21 января.

Уменьшился до 12,193 млрд куб. м объем газа в подземных хранилищах Украиныпо состоянию на 19 января. За сутки в подземные хранилища газ не закачивался. В течение из них было отобрано 88,38 млн куб. м газа. При этом в Украину за сутки поступило из Словакии – 6,45 млн куб. м, из Венгрии – 3,07 млн куб. м, из Польши – 1,27 млн куб. м газа.

На общую сумму 7,001 млрд грн Национальный банк предоставил двум банкам кредит рефинансирования. Средства предоставлены на 14 дней под 18% годовых. Каким именно банкам – не сообщается. Задолженность украинских банков по кредитам рефинансирования в декабре 2018 сократилась на 4,1% – до 61,599 млрд грн.

Снизит на 3,3% Нафтогаз Украины в феврале 2019 года цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, – до 10460 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС). Эта цена актуальна для потребителей, закупающих газ объемом более 50 тыс. куб. м в месяц при условии отсутствия долгов перед компанией.

С 1 февраля на 14,2% вместо ранее анонсированных 16,6% Укрзализныця проведет индексацию тарифов на грузоперевозки.

250 долл. за 1 тыс. кубометров составляет ориентировочная себестоимость добычи газа у Укгргазодобычи, сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев В этой цифре учтены капитальные вложения, расходы на развитие, бурение, землеотвод, но не учтена стоимость обслуживания кредитных средств.

До 1 января 2022 года продлен мораторий на банкротство угледобывающих предприятий – соответствующий закон вступил в силу.

Мир

Число миллиардеров в мире удвоилось за последние 10 лет и в 2018 г. достигло 2208 человек. Ежедневно их благосостояние увеличивается на 2,5 млрд долл. При этом совокупный капитал 26 богатейших людей мира сопоставим с суммарным состоянием 3,8 млрд человек, которые составляют беднейшую половину человечества. Об этом говорится в отчете благотворительной организации Oxfam, подготовленном к Всемирному экономическому форуму в Давосе. Годом ранее, по данным Oxfam, состояние 3,7 млрд беднейших было сопоставимо с суммарным капиталом 43 миллиардеров. С 2017 по 2018 г. состояние бедной половины человечества сократилось на 11%. А суммарное благосостояние богатейших за минувший год увеличилось на 900 млрд долл. – это рекордный прирост за всю историю. Каждые два дня в мире появлялся новый миллиардер, отмечают эксперты Oxfam второй год подряд.

Ухудшил до 3,5% с 3,7% Международный валютный фонд свой октябрьский прогноз роста мирового ВВП, говорится в январском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook, WEO). В 2020 году МВФ ожидает роста мировой экономики на 3,6%. Прогноз для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран на текущий год также снижен на 0,2 п.п. – до 4,5%, в 2020 году рост ускорится до 4,9%, полагает МВФ.

Составил 6,6% рост реального ВВП Китая в 2018 году. В прошлом году экономика страны показала самый медленный годовой прирост с 1990 года. Новые признаки ослабления экономики Китая, на долю которого в последние годы приходилось около трети глобального роста, усиливают беспокойство о рисках для мировой экономики и оказывают давление на прибыль компаний – от Apple до крупных автопроизводителей. Китайские власти обещают новые меры поддержки в текущем году, чтобы ослабить риск масштабной потери рабочих мест, однако сообщили, что воздержатся от "наводнения" экономики стимулами наподобие тех, на которые Пекин полагался в прошлом и которые привели к накоплению высокого объема долга,

Япония согласится на передачу двух из четырех спорных островов Курильской гряды в качестве условия для заключения между РФ и Японией мирного договора. Об этом сказал премьер-министр Синдзо Абэ.

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АВТОР: Сергей Гусев Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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