В мире упали цены на нефть: в чем причина

Фото: REUTERS/Brendan McDermid

Котировки нефти опускаются после скачка по итогам предыдущей сессии на сообщениях СМИ о том, что страны ОПЕК и их союзники (ОПЕК+) рассмотрят возможность дальнейшего сокращения добычи в ходе декабрьского заседания. По итогам сентября сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти была выполнена 11 странами ОПЕК на 274%.

В то же время, снижению цен сегодня, 23 октября, способствовали данные Американского института нефти (API), согласно которым, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4,45 млн баррелей.

Так, стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:55 по киевскому времени составила 59,51 доллара за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел до 54,20 доллара за баррель.

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Официальные данные о запасах энергоносителей в США будут обнародованы 23 октября. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных S&P Global Platts, предполагает, что запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились шестую неделю подряд – на 4,7 млн баррелей. Запасы бензина снизились за неделю на 2 млн баррелей, дистиллятов – на 3 млн баррелей, прогнозируют аналитики.

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"Если доклад Минэнерго США подтвердит данные API, реакция нефтяного рынка может оказаться жесткой, и мы увидим активные продажи", – цитирует агентство Bloomberg аналитика CMC Markets Asia Pacific в Сиднее Майкла МакКарти.

Напомним, накануне, 22 октября появились сообщения источников о том, что нефтедобывающие страны могут рассмотреть возможность более глубокого сокращения добычи на заседании в декабре в связи с растущими опасениями ослабления спроса на нефть в 2020 году. По словам источников, в первую очередь, Саудовская Аравия хочет добиться более четкого выполнения странами ОПЕК обязательств по ограничению добычи в рамках действующего соглашения.

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз стоимости Brent на ближайшие три года. Аналитики признают, что трения в мировой торговле оказывают давление на рыночные настроения и физический спрос на нефть.

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