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В мире упали цены на украинскую кукурузу

4 сентября, 08:12

Аграрии нашли в ситуации плюсы и объяснили причины происходящего

/ Фото: Pixabay

В Украине в 2019-2020 маркетинговом году (МГ) ожидается хороший урожай кукурузы. При этом экспортные цены на украинскую кукурузу урожая 2019 года уже оказались существенно ниже прошлогодних и продолжают снижаться, сообщили аналитики "АПК-Информ".

"Тренд обусловлен конъюнктурой мирового рынка, а также ситуацией в смежных сегментах. Дополнительное давление на ценовую ситуацию оказывают сокращение темпов торговли кукурузой старого урожая и невысокие темпы заключения внешнеэкономических контрактов на поставки будущего урожая", – объяснили специалисты

Так, по состоянию на 30 августа цены спроса в портах Украины на фуражную кукурузу урожая-2019 в основном озвучивались в пределах 145-149 USD/т и лишь в единичных случаях фиксировались на уровне 151 USD/т. При этом еще в начале августа цены спроса на фуражную кукурузу урожая-2019 с поставкой в октябре-ноябре в основном озвучивались в пределах 156-162 USD/т, а в середине месяца под давлением конъюнктуры мирового рынка снизились до 151-154 USD/т с поставкой в сентябре-октябре и нередко составляли 147-148 USD/т с поставкой в ноябре.

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"С учетом перспектив сбора второго по величине урожая кукурузы в Украине в 2019 года такие низкие цены могут способствовать повышению конкурентоспособности украинской кукурузы на мировом рынке и расширению географии ее экспортных поставок. Одним из перспективных рынков сбыта данной культуры является Ливан, который в текущем сезоне проявляет активный интерес к ее закупкам и существенно нарастил объемы импорта" – добавила глава отдела зерновых рынков "АПК-Информ" Анна Танская.

Ранее новости "Сегодня" писали, что заключительный отчет Государственной службы статистики по сбору урожая 2018 года подтвердил преодоление исторического для Украины рубежа производства зерна в весе после доработки – 70,057 млн тонн при урожайности 47,4 ц/га. 

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При этом Украина по итогам 2018-2019 МГ поставила на внешние рынки рекордные 50,4 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки. При этом наибольшую долю в экспорте зерновых занимают пшеница и кукуруза. 

Читайте также: Импорт и огородники: в Украине дешевеет рекордно дорогая картошка

Ранее новости "Сегодня" рассказывали о том, как предприимчивый россиянин продавал "чудодейственную" кукурузу:

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