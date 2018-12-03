В мире взлетели цены на нефть: названа причина

Цены на нефть эталонных марок уверенно повышаются на фоне новостей со стороны основных мировых стран-производителей. Ранее нефть завершила ноябрь рекордным падением за 10 лет.

Так, Россия и Саудовская Аравия договорились продлить соглашение о сокращении нефтедобычи, по итогам заседания G20 в Буэнос-Айресе. Объемы пока не оговорены.

"Да, у нас есть договоренность продлить наше соглашение, – сказал президент РФ Владимир Путин, комментируя итоги встречи с наследным принцем, министром обороны Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. – Окончательной точки не поставлено по поводу объемов, но мы вместе с Саудовской Аравией будем это делать. И какая бы окончательная цифра ни появилась при этом совместном решении, мы договорились, что будем мониторить ситуацию на рынке и оперативно на нее реагировать".

Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:17 по киевскому времени подорожали 62,37 доллара за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь подскочили до 53,52 доллара за баррель.

Кроме того, в выходные крупнейшая нефтедобывающая канадская провинция Альберта объявила о беспрецедентном шаге – сократить добычу на 325 тыс. баррелей в сутки, или на 8,7%, с января следующего года.

К слову, Катар выступил против планов сократить добычу нефти. Теперь Катар намерен покинуть Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Решение о выходе из ОПЕК отражает желание Катара сконцентрировать свои усилия на планах увеличения добычи природного газа с 77 млн тонн сжиженного газа в год до 110 млн тонн в предстоящие годы.