В мире замедляется экономический рост: названы глобальные угрозы
Торговая война между Китаем и США влияет не только на эти две страны, но также на Европу
Рост экономики синхронно замедляется по всему миру на фоне учащающихся торговых войн и геополитической неопределенности. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования, проведенного изданием The Financial Times и аналитическим центром Brookings.
При этом специалисты пока не говорят о рецессии. Они отмечают, что главными угрозами для роста глобального ВВП являются:
- геополитические риски и рост популизма;
- утрата импульса роста развитыми экономиками, которая грозит сокращением товарных потоков между странами;
- сокращение потребления и ухудшение бизнес-климата, что грозит уменьшением производства и снижением инвестиций.
Аналитики уточнили, торговая война между Китаем и США влияет не только на эти две страны, но также на Европу и другие континенты. Так, замедляется развитие немецкой экономики, которая всегда был локомотивом еврозоны. В США при этом есть проблемы с госдолгом из-за высоких ставок Федрезерва.
Напомним, ранее ОЭСР ухудшила глобальный прогноз. Организация предполагает, что рост мировой экономики в 2019 году составит 3,3%. Ранее организация ожидался рост мирового ВВП на 3,5%. В 2020 году ОЭСР рассчитывает на небольшое ускорение роста – до 3,4%, ранее ожидался подъем на 3,5%.
Всемирный банк ухудшил прогноз по мировой экономике и предупредил о надвигающемся кризисе. Причиной снижения прогнозов стало усиление рисков и неблагоприятных факторов.
В целом все чаще стали раздаваться голоса независимых экспертов, которые говорят о приближении глобального экономического кризиса. Финансовые рынки пошатнулись в декабре-2018 – инвесторы активизировали продажи на фоне решения ФРС повысить учетную ставки и новостей о торговой войне США с Китаем. Кроме того, на рынки давят растущие опасения по поводу замедления мировой экономики.
Ключевые риски обсуждали и на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Впрочем, форум в этот раз остался без представителей стран с наиболее развитыми экономиками:
ЭСР
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