В Молдове сделали заявление о газовых договоренностях Украины и России

Договоренность Киева и Москвы означает, что все альтернативные пути получения газа не пригодятся

Президент Республики Молдова Игорь Додон / Фото: AFP

Молдова, которая ранее заявила о готовности получать топливо через "Турецкий поток", будет и дальше получать российский газ транзитом через Украину. Об этом заявил на брифинге президент страны Игорь Додон, передает "РБК-Украина".

Как отметил Додон, с января 2020 года продолжится привычный транзит российского газа через Украину благодаря договоренностям между Украиной и Россией о транзите газа в Европу.

"Вы знаете, что Россия и Украина смогли договориться, это значит, что газ и дальше будет поступать в республику привычным путем", - сказал Додон.

Реклама

При этом премьер-министр Молдовы Ион Кику выразил надежду на то, что Киев и Москва смогут подписать контракт в ближайшее время.

В тренде Защита от коллекторов: экономист рассказал об изюминке нового закона

"Это значит, что все альтернативные пути получения газа, которые мы разработали, нам не пригодятся. В том числе не понадобится и аккредитив от ЕБРР в размере 50 миллионов долларов, которым могли бы воспользоваться для закупки газа", - сказал Кику.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что после визита в Украину премьер-министра Молдовы Иона Кику министерства энергетики двух стран подписали в Кишиневе меморандум о взаимопонимании в сфере безопасности поставок газа.

Как известно, изнурительные переговоры Украины и России о контракте на транзит газа продолжались не одну неделю. На днях "Нафтогаз Украины" и "Газпром" все же подписали протокол о намерениях. Сам контракт должны подписать в последнюю рабочую неделю декабря.

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама