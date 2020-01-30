В МВД раскрыли зарплату Авакова и его заместителей

Глава министерства не получал материальную помощь в декабре-2019

/ Фото: mvs.gov.ua

После того, как Кабинет министров раскрыл зарплаты членов правительства, стало известно, сколько получил министр внутренних дел Арсен Аваков за декабрь. Как сообщают "Украинские новости" со ссылкой на ответ Министерства внутренних дел (МВД), зарплата главы МВД составила почти 86 тысяч гривен.

Так, Авакову в декабре начислили 85 865 гривен зарплаты. Из этой суммы:

13 714 гривен составил должностной оклад;

4 823 гривни – надбавка за выслугу лет;

13 714 гривен – надбавка за интенсивность труда;

2 743 гривни – надбавка за работу с документами, составляющими государственную тайну;

2 743 гривни – надбавка за выполнение функций государственного эксперта по вопросам тайн;

2 374 гривни – отпускные;

8 092 гривни – командировочные;

652 гривни – индексация.

Кроме этого, Авакову за декабрь выплачена премия в сумме 37 010 гривен. Материальная помощь в декабре не начислялась.

Реклама

После налогов и сборов сумма выплату Авакову "на руки" составила 76 339 гривен.

Читайте также: Зеленский в 2019 году заработал меньше, чем некоторые министры за месяц

В тренде Зарплаты педагогов изменятся: что придумали в Кабмине

При этом заместителям Авакова начислили зарплаты от 73 тыс. до 84 тыс. гривен, а госсекретарю министерства – 87 тыс. гривен. Так, зарплата первого заместителя министра Сергея Ярового составила 84 098 гривен, заместителей Татьяны Ковальчук – 76 711 гривен, Катерины Павличенко – 73 332 гривни, Сергея Гончарова – 77 293 гривни, Антона Геращенко – 59 808 гривен, Александра Гогилашвили – 74 861 гривня, госсекретаря Алексея Тахтая – 87 077 гривен.

Напомним, недавно украинские министры один за другим жаловались на небольшие как для их ранга зарплаты, а накануне Нового года получили огромные выплаты, что вызвало скандал в обществе. В ситуацию даже вмешался президент Украины. Владимир Зеленский поручил премьер-министру Алексею Гончаруку обеспечить справедливые зарплаты:

А пока чиновники получали десятки и сотни тысяч гривен, прожиточный минимум в стране вырос "аж" на 174 грн. Читайте подробней, как повысилась в Украине и минимальная зарплата.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама