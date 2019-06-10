В МВФ назвали главные угрозы для мировой экономики

Мировая экономика демонстрирует предварительные признаки стабилизации и прогнозируется усиление роста

Кристин Лагард. Фото: AFP

Торговые конфликты между странами являются главной угрозой для мирового экономического роста. Такое заявление сделала директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард по завершении встречи министров финансов и глав центробанков стран G20 в Фукуоке, Япония.

Как отметила Лагард, сегодня мировая экономика демонстрирует предварительные признаки стабилизации и прогнозируется усиление роста. Однако на этом пути существуют и риски.

"Основная угроза связана с сохранением торговой напряженности", – завила Лагард.

По оценкам МВФ, взаимные тарифы США и Китая могут снизить уровень мирового ВВП на 0,5 п.п. в 2020 году или примерно на 455 млрд долларов.

Второй риск заключается в том, что при очень низких процентных ставках уровни долга растут во многих странах с развитой экономикой, а развивающиеся рынки остаются уязвимыми для резкого изменения условий на финансовых рынках, отметила глава МВФ.

Лагард подчеркнула, что первоочередной задачей должно стать разрешение торговой напряженности. По ее мнению, для политиков это был бы лучший способ придать своей экономике больше уверенности и помочь, а не помешать глобальному росту.

В апреле Международный валютный фонд снизил прогноз роста мировой экономики до 3,3% в 2019 году.

Напомним, эксперты британского журнала The Economist составили рейтинг десяти главных угроз мировой экономике в 2019 году. Риски рецессии в США из-за высокого корпоративного долга и риск широкомасштабного кризиса на развивающихся рынках оцениваются экспертами в 12 баллов.

Ранее мы писали о том, какие "маяки" выполнила Украина по программе МВФ.

Миссия МВФ работала в Киеве с 21 по 29 мая. По итогам переговоров с властями руководитель миссии Рон ван Роден заявил, что представители Фонда готовы вернуться в Украину после проведения парламентских выборов и формирования нового Кабинета министров.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В МВФ назвали главные угрозы для мировой экономики". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"