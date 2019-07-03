Сделать стартовой
26,18
29,58
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

В МВФ объяснили, как резко ускорить экономический рост Украины

3 июля, 11:07

Липтон уверен, что ВВП страны может повышаться быстрее

Фото: president.gov.ua

Реформы позволят Украине ускоритьрост ВВП с нынешних 3,3% до 5-6% в год. Такой прогноз озвучил первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Дэвид Липтон.

"Украине нужна новая бизнес-модель с лучшими институтами, конкурентноспособный частный сектор, готовый конкурировать в европейской среде и в мире. Если есть желание это воплотить, у вас без сомнения есть человеческие ресурсы для этого. Но чего нет – это капиталов и технологий. И последнее – должно быть взято на себя четкое обязательство провести эти изменения", – сказал Липтон по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Липтон заявил, что уверен в возможности Украины обеспечить при помощи ряда реформ ускоренный экономический рост. Однако если коррупция останется, если не произойдет реформа государственного сектора экономики, если останутся не реформированными институты, роста не будет, предостерег представитель МВФ.

Читайте также

Поэтому Украине следует определиться с четким выбором, подчеркнул Липтон.

"Именно сейчас настал момент выбора – с новой администрацией [президента], а вскоре – и с парламентом. Для Украины вполне возможно благодаря ряду внятных и управляемых реформ ускорить рост соотношения с уровнем жизни в Западной Европе", – добавил он.

Напомним, по данным Госстата, рост реального ВВП Украины в 2018 году ускорился до 3,3% с 2,5% в 2017 году и стал максимальным за последние семь лет, продемонстрировав ускорение третий год подряд.  

При этом Национальный банк Украины (НБУ) в целом прогнозирует рост экономики Украины в 2019 году на уровне 2,5%. В НБУ объясняют замедление темпов роста экономики как внешними, так и внутренними факторами, среди которых есть и политическая турбулентность. Аналогичные прогнозы дают Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и международное рейтинговое агентство S&P.

А премьер-министр Владимир Гройсман ранее заявлял, что экономика Украины в 2019 году должна вырасти не менее чем на 3%. По его словам, в этом году правительство планирует инвестировать, в первую очередь, в образование, медицину и энергетическую эффективность.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег экономика, ВВП, МВФ, Липтон, рост ВВП, реформы

Вы сейчас просматриваете новость " В МВФ объяснили, как резко ускорить экономический рост Украины". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лагард предупредила лидеров G20 о "шатком" состоянии глобальной экономики

29 июня, 21:29

Лагард признала замедление мирового экономического роста и существование угроз для дальнейшего прогресса

Мировую экономику ждет "торможение": в Fitch назвали главную угрозу

27 июня, 11:53

Рейтинговое агентство предупредило о замедлении роста глобального ВВП

Что происходит с госдолгом Украины: эксперты объяснили

27 июня, 08:47

Специалисты рассказали, на какие показатели стоит обращать внимание в "долговой" статистике

Стало известно, сколько Украине приносит малый бизнес

25 июня, 14:31

Цифры озвучил член команды поддержки реформ Минэкономразвития

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

​Люди спасли тонущих слонят: видео

В РФ объяснили, почему керченский стрелок убил десятки людей

Как и чем помогают перекаты с пятки на носок

Почему соль – не «белая смерть», и чем она полезна

СССР "заботился" о людях? Русские ошарашили ответом

Как будут расти тарифы на газ для населения: прогноз Нацбанка

Дацик дрался против двоих. Одного вырубил, а потом получил травму

​Уровень моря поднимется на 2 метра

"В фигурном катании есть тренд на раздевание" - интервью

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

В Раде заявили о планах команды Зеленского перенести столицу

Какой будет погода в июле: от шквалов и гроз до засухи

Вчера, 07:19

Синоптики обещают много жарких дней и температурные рекорды

Им нужен ваш номер телефона: как мошенники чистят банковские карты и оформляют кредиты на граждан

1 июля, 07:51

Злоумышленники снимают деньги с чужих карточек и оформляют кредиты, используя номер телефона

Новая украинская школа: чего ждать родителям от реформы образования в Украине

1 июля, 07:34

Новая украинская школа выпустила первый класс

Сколько заплатим за "лишние метры" и что нужно знать о налоге на жилье в 2019 году

1 июля, 07:00

Суммы в платежках за год выросли. На уплату у украинцев — два месяца

Дочь выселила Клару Новикову из квартиры

Ужин с Путиным стоил итальянской актрисе полгода тюрьмы условно

Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь