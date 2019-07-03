В МВФ объяснили, как резко ускорить экономический рост Украины

Липтон уверен, что ВВП страны может повышаться быстрее

Фото: president.gov.ua

Реформы позволят Украине ускоритьрост ВВП с нынешних 3,3% до 5-6% в год. Такой прогноз озвучил первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Дэвид Липтон.

"Украине нужна новая бизнес-модель с лучшими институтами, конкурентноспособный частный сектор, готовый конкурировать в европейской среде и в мире. Если есть желание это воплотить, у вас без сомнения есть человеческие ресурсы для этого. Но чего нет – это капиталов и технологий. И последнее – должно быть взято на себя четкое обязательство провести эти изменения", – сказал Липтон по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Липтон заявил, что уверен в возможности Украины обеспечить при помощи ряда реформ ускоренный экономический рост. Однако если коррупция останется, если не произойдет реформа государственного сектора экономики, если останутся не реформированными институты, роста не будет, предостерег представитель МВФ.

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Поэтому Украине следует определиться с четким выбором, подчеркнул Липтон.

"Именно сейчас настал момент выбора – с новой администрацией [президента], а вскоре – и с парламентом. Для Украины вполне возможно благодаря ряду внятных и управляемых реформ ускорить рост соотношения с уровнем жизни в Западной Европе", – добавил он.

Напомним, по данным Госстата, рост реального ВВП Украины в 2018 году ускорился до 3,3% с 2,5% в 2017 году и стал максимальным за последние семь лет, продемонстрировав ускорение третий год подряд.

При этом Национальный банк Украины (НБУ) в целом прогнозирует рост экономики Украины в 2019 году на уровне 2,5%. В НБУ объясняют замедление темпов роста экономики как внешними, так и внутренними факторами, среди которых есть и политическая турбулентность. Аналогичные прогнозы дают Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и международное рейтинговое агентство S&P.

А премьер-министр Владимир Гройсман ранее заявлял, что экономика Украины в 2019 году должна вырасти не менее чем на 3%. По его словам, в этом году правительство планирует инвестировать, в первую очередь, в образование, медицину и энергетическую эффективность.

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