В МВФ подсчитали, когда экономика Украины вернется к "докарантинному" уровню

Коронакризис будет еще несколько лет влиять на ВВП Украины

Украинская экономика вернется к докарантинному уровню развития не раньше 2024 года. Таким прогнозом поделился постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Йоста Люнгман в ходе встречи предпринимателей Европейской Бизнес Ассоциации, пишет УНИАН.

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"Несмотря на ожидаемое улучшение экономической ситуации, уровень ВВП Украины в конце 2021 года будет примерно на 6% ниже, чем в 2019 году", – сказал Люнгман.

Он добавил, что основные приоритеты в программе сотрудничества МВФ с Украиной – борьба с коррупцией, реформа таможенной и налоговой служб (в частности, путем создания единых юрлиц), проведение судебной реформы, содействие процессу приватизации и развитие финансового сектора.

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Люнгман отметил важность совмещения эффективных краткосрочных мер, направленных на быстрое восстановление экономики и структурных реформ, которые продлятся в течение длительного времени.

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По его словам, в МВФ рассчитывают, что Украина возобновит налогово-бюджетную консолидацию, которая позволит упорядочить государственные финансы после вызванного кризисом шока.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что МВФ, который одобрил новую кредитную программу для Украины, ухудшил прогноз валового внутреннего продукта страны на 2020 году с "минус" 7,7% до "минус" 8,2%.

Напомним, МВФ одобрил программу кредитования stand-by на сумму в 5 миллиардов долларов. Сообщение об этом появилось на сайте Фонда.

Подробнее о новой программе рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире телеканала "Украина 24":

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