В МВФ прокомментировали новую программу для Украины

Джерри Райс напомнил, что миссия фонда работала в Киеве в сентябре

/ Фото: AFP

Международный валютный фонд (МВФ) продолжает переговоры с Украиной о новой трехлетней программе расширенного финансирования. Об этом заявил глава департамента коммуникаций фонда Джерри Райс на традиционном брифинге в Вашингтоне.

Он напомнил, что очередная миссия МВФ завершила работу в Киеве в сентябре.

"Миссия также начала обсуждение новой трехлетней программы расширенного финансирования. Дискуссии относительно новой программы продолжаются", – сказал Райс.

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Глава департамента коммуникаций также сообщил, что обсуждаются вопросы фискальной и монетарной политики, независимости Национального банка и финансовой стабильности, усилий по минимизации стоимости банковских банкротств для налогоплательщиков, верховенства права и борьбы с коррупцией.

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Новости "Сегодня" писали, что миссия МВФ работала в Киеве с 12 по 26 сентября. В последний день ее встреч с украинскими чиновниками в СМИ появились сообщения о срыве переговоров, однако 27 сентября миссия обнародовала итоговое заявление, которое не содержит подобной информации. В нем говорилось, что миссия провела "продуктивные дискуссии о политике" для новой трехлетней программы, а ее обсуждение продолжится.

Как прогнозировали в Нацбанке Украины, вероятность того, что Киев получит новую программу МВФ в 2019 году, "очень высокая". При этом премьер-министр Алексей Гончарук объяснял, что в отношениях Украины и МВФ главное сейчас – это не деньги:

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