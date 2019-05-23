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В МВФ прокомментировали сотрудничество с Украиной и работу миссии в Киеве

23 мая, 18:08

Позицию Фонда раскрыл глава Департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс

Фото: REUTERS/Yuri Gripas
Фото: REUTERS/Yuri Gripas.

Международный валютный фонд (МВФ) готов продолжать сотрудничество с новым Кабинетом министров Украины после его формирования и после выборов.

Об этом заявил глава Департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс на традиционном брифинге в Вашингтоне, отвечая на вопрос о готовности продолжать сотрудничество с Украиной после решения президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и его предложения правительству уйти в отставку.

"Мы не комментируем политические процессы ни в одной стране. Но как я только что сказал, как только будет сформировано новое правительство после выборов – мы по-прежнему готовы возобновить обсуждение относительно сотрудничества с Украиной", – заявил Райс.

Он также сказал, что миссия Фонда продолжает работу в Киеве по графику и ведет переговоры с Кабмином относительно проведения реформ.

"Миссия сейчас в Киеве и ведет конструктивные переговоры с властями относительно текущих реформ и, конечно же, прошедших выборов", – сказал Райс.

По его словам, МВФ готов возобновить обсуждение сотрудничества с Украиной после выборов.  

Напомним, миссия МВФ начала работу в Украине 21 мая. В тот же день премьер-министр Владимир Гройсман и министр финансов Оксана Маркарова встретились с представителями миссии.


22 мая СМИ сообщили, что миссия Фонда досрочно прекращает работу в Украине, однако в представительстве МВФ отметили, что "ревизоры" продолжают работу. Пресс-служба Зеленского также сообщила, что представители миссии продолжают проводить встречи с чиновниками, а на следующей неделе состоится их встреча с главой государства.

В то же время неопределенность с МВФ и кадровые назначения Зеленского ударили по финансовому рынку.

Директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен заявила, что организация считает "критически важным" для Украины продолжение сотрудничества с МВФ в ближайшие три года и призывает Зеленского сохранить его. 

18 декабря 2018 года Совет директоров МВФ утвердил программу сотрудничества с Украиной – stand-by. Срок программы – 14 месяцев, объем – около 3,9 млрд долларов. В том же месяце Украина получила первый транш по новой программе МВФ в 1,4 млрд долларов и побила рекорд по валютным резервам.

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Тег Кабмин, роспуск, Верховная Рада, райс, сотрудничество, МВФ, миссия МВФ

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Источник:

УНИАН

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