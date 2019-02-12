Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,06
30,6
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

В МВФ прокомментировали способность Украины платить по долгам

Вчера, 14:59

По мнению Йосты Люнгмана, ситуация остается неустойчивой

Фото: Pixabay
В МВФ прокомментировали способность Украины платить по долгам //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/341/aad/5c5341aad796d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/341/aad/5c5341aad796d.jpg Экономика По мнению Йосты Люнгмана, ситуация остается неустойчивой

Украина входит в период сравнительно высоких долговых выплат, но она сможет обслуживать свои обязательства. Об этом сообщил глава представительства Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Йоста Люнгман в интервью интернет-изданию Finclub.

"Сочетание политики НБУ (Национального банка Украины. – Ред.), направленной на накопление золотовалютных резервов, и существенная финансовая поддержка от международного сообщества означает, что Украина сможет обслуживать свои долговые обязательства", – заявил он.

При этом Люнгман добавил, что ситуация остается неустойчивой, так как в течение последнего полугода международные рынки капитала обозначились определенной нестабильностью.

"В этих условиях Украине необходимо сохранять макроэкономическую стабильность, уменьшать свой долг, проводить структурные реформы, которые позволят привлечь инвесторов и таким образом усилить рост", – добавил глава представительства.

Напомним, в январе Министерство финансов сообщило, что общий объем платежей по государственному долгу Украины в 2019 году составил 417 млрд гривен, или 14,2 млрд долларов в эквиваленте.

Позже Минфин утвердил программу управления государственным долгом на этот год.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег кредиты, МВФ, Люнгман

Вы сейчас просматриваете новость " В МВФ прокомментировали способность Украины платить по долгам". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

МВФ оценил субсидии и тарифы на газ в Украине

Вчера, 14:56

Фонд советует полностью отказаться от государственного контроля над ценами

МВФ оценил смену финансового курса в США

11 февраля, 10:57

Риски для мировой экономики растут, но наметился и позитив, считает главный экономист Фонда

В МВФ назвали главную цель сотрудничества с Украиной

8 февраля, 13:10

Фонд вновь напомнил о необходимости проведения реформ

Украина отправила МВФ первый платеж

2 февраля, 19:20

Оплата долга производится в специальных правах заимствований

Эвелина Бледанс показала на отдыхе роскошную фигуру

Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем

С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет

Покушение на Путина: появились детали - почти получилось

Горбулин резко высказался о Зеленском-президенте

Лукашенко строит военные дороги к Украине: Беларусь запаниковала

Пенсионеров будут лишать пенсий: стало известно, в каких случаях

Фарион набросилась на Зеленского и Вакарчука

Льготникам перестали выдавать "карточку киевлянина": что известно

Украинскую журналистку со скандалом выгнали из студии росТВ
Загрузка...

Что будет с гривней до конца февраля: экономический прогноз

Сегодня, 07:00

Доллар продолжает падение. Эксперты: перед выборами будет откат

Без газовых котлов и парковок: какие новшества подготовили для украинцев

Вчера, 07:39

Украинцам запретят устанавливать в квартирах газовые котлы

Почему украинцам придется платить за воду соседа и дырявые трубы: все о новшествах ЖКУ

Вчера, 06:40

Разницу между счетчиком дома и квартирным раскидают на всех жильцов

Трудовая миграция в Украину: кто к нам едет и зачем стране мигранты

11 февраля, 07:39

В Украину готовы приехать трудовые мигранты из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана

Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов

Идеальный вес женщины (таблица)

Пришел весь район, пришла вся школа. Как в Москве хоронили Децла