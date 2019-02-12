В МВФ прокомментировали способность Украины платить по долгам

По мнению Йосты Люнгмана, ситуация остается неустойчивой

Фото: Pixabay

В МВФ прокомментировали способность Украины платить по долгам //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/341/aad/5c5341aad796d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/341/aad/5c5341aad796d.jpg 2019-02-12T14:59:00+02:00 Экономика По мнению Йосты Люнгмана, ситуация остается неустойчивой

Украина входит в период сравнительно высоких долговых выплат, но она сможет обслуживать свои обязательства. Об этом сообщил глава представительства Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Йоста Люнгман в интервью интернет-изданию Finclub.

"Сочетание политики НБУ (Национального банка Украины. – Ред.), направленной на накопление золотовалютных резервов, и существенная финансовая поддержка от международного сообщества означает, что Украина сможет обслуживать свои долговые обязательства", – заявил он.

При этом Люнгман добавил, что ситуация остается неустойчивой, так как в течение последнего полугода международные рынки капитала обозначились определенной нестабильностью.

"В этих условиях Украине необходимо сохранять макроэкономическую стабильность, уменьшать свой долг, проводить структурные реформы, которые позволят привлечь инвесторов и таким образом усилить рост", – добавил глава представительства.

Напомним, в январе Министерство финансов сообщило, что общий объем платежей по государственному долгу Украины в 2019 году составил 417 млрд гривен, или 14,2 млрд долларов в эквиваленте.

Позже Минфин утвердил программу управления государственным долгом на этот год.

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