В МВФ прокомментировали способность Украины платить по долгам
По мнению Йосты Люнгмана, ситуация остается неустойчивой
Украина входит в период сравнительно высоких долговых выплат, но она сможет обслуживать свои обязательства. Об этом сообщил глава представительства Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Йоста Люнгман в интервью интернет-изданию Finclub.
"Сочетание политики НБУ (Национального банка Украины. – Ред.), направленной на накопление золотовалютных резервов, и существенная финансовая поддержка от международного сообщества означает, что Украина сможет обслуживать свои долговые обязательства", – заявил он.
При этом Люнгман добавил, что ситуация остается неустойчивой, так как в течение последнего полугода международные рынки капитала обозначились определенной нестабильностью.
"В этих условиях Украине необходимо сохранять макроэкономическую стабильность, уменьшать свой долг, проводить структурные реформы, которые позволят привлечь инвесторов и таким образом усилить рост", – добавил глава представительства.
Напомним, в январе Министерство финансов сообщило, что общий объем платежей по государственному долгу Украины в 2019 году составил 417 млрд гривен, или 14,2 млрд долларов в эквиваленте.
Позже Минфин утвердил программу управления государственным долгом на этот год.
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