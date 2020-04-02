В МВФ рассказали, чем пандемия COVID-19 напоминает войну

Как и во времена настоящей войны, роль государства во времена пандемии усиливается

Пандемия COVID-19 во многом напоминает войну: люди гибнут, медработники действуют на передовой, сверхурочно вынуждены работать те, кто обеспечивают население продуктами питания и коммунальными услугами, многие вынуждены оставаться дома, не принимая участия в производстве. Такое мнение высказали экономисты Международного валютного фонда Паоло Мауро, Антоний Спилимберго и Джованни Дельариччьо.

Как и во времена настоящей войны, роль государства во времена пандемии усиливается. Государство должно действовать решительно, но по-разному в зависимости от этапа кризиса, говорят аналитики. Они выделяют два этапа:

Война – пандемия бушует. Чтобы спасти человеческие жизни, вводятся меры, которые значительно сдерживают экономическую деятельность. Этот этап продлится один-два квартала, считают экономисты. Послевоенное восстановление. Благодаря лекарствам/вакцинации, пандемия под контролем. Ограничения устраняются, и экономика возвращается к привычному функционирования.

На первом этапе экономисты советуют государству гарантировать работу основных отраслей, поддерживать уязвимые слои населения, предотвращать неоправданной остановке производства.

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Этап восстановления усложняется тем, что правительственный долг за время кризиса может возрасти, но важно вводить пакет мер по стимулированию экономики.

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что пандемия COVID-19 – это самый сложный кризис, с которым международное сообщество столкнулось с момента Второй мировой войны.

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