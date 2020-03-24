В МВФ рассказали о крупнейшем оттоке капитала за всю историю: детали

Инвесторы вывели с развивающихся рынков 83 млрд долларов, что может сказаться, в частности, на странах с низкими доходами. Об этом говорится в заявлении директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой после телефонного совещания министров G20 по вопросу чрезвычайной ситуации, связанной с коронавирусом.

"С начала кризиса инвесторы уже вывели из стран с формирующимся рынком 83 млрд долларов — это крупнейший зарегистрированный отток капитала за всю историю. Нас особенно беспокоит положение стран с низкими доходами, находящихся в критической долговой ситуации, — над этой проблемой мы тесно работаем со Всемирным банком", – сказано в заявлении.

В МВФ считают, что страны с развитой экономикой в целом обладают большими возможностями для противодействия кризису, тогда как многие страны с формирующимся рынком и страны с низкими доходами сталкиваются со значительными трудностями. Они испытывают тяжелые последствия оттока капитала, и принимаемые меры для борьбы с эпидемией серьезно скажутся на их внутренней экономической активности.

Ка ранее писал сайт "Сегодня", Фонд предлагает объем экстренного финансирования. За помощью к МВФ обратились почти 80 стран. МВФ готов задействовать весь свой кредитный потенциал, составляющий 1 триллион долларов.

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Кроме этого, Георгиева заявила, что МВФ пополняет средства Трастового фонда для ограничения и преодоления последствий катастроф для помощи беднейшим странам.

"Мы также рассматриваем другие возможные варианты. Несколько стран с низкими и средними доходами обратились к МВФ с просьбой провести распределение СДР (специальных прав заимствования, англ. Special Drawing Rights, SDR), как мы сделали во время мирового финансового кризиса, и мы рассматриваем эту возможность с нашими государствами-членами", – говорится в заявлении.

По словам директора-распорядителя МВФ, прогноз мирового роста на 2020 год отрицательный, с не менее серьезной или еще худшей рецессией, чем во время мирового финансового кризиса. Но в 2021 году ожидается восстановление.

"Чтобы достичь его, крайне важно сделать упор на сдерживании пандемии и укреплении систем здравоохранения — во всем мире. Экономическое воздействие кризиса является и будет оставаться тяжелым, но чем скорее прекратится распространение вируса, тем быстрее и динамичнее будет восстановление", – отметила глава МВФ.

Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что президент Зеленский попросил у МВФ более 10 млрд долларов для преодоления пандемии, причем украинские власти хотели бы использовать деньги для финансирования бюджетного дефицита.

Ранее эксперты рассказали новостям "Сегодня", почему растет курс доллара и чего в ближайшее время ждать украинцам:

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