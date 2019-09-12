В МВФ сообщили о начале работы миссии в Украине

Представители миссии прибыли в среду, а сегодня начали переговоры

Фото: REUTERS/Yuri Gripas

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) во главе с Роном ван Роденом в четверг, 12 сентября, начала работу в Украине. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на представительство фонда.

В представительстве уточнили, что миссия прибыла в Киев в среду, 11 сентября.

Как писали новости "Сегодня", о приезде миссии МВФ в Украину накануне сообщил премьер-министр Алексей Гончарук. По его словам, цель переговоров – получение staff agreement (рекомендации совету директоров) для открытия новой программы сотрудничества до конца года.

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Текущую программу сотрудничества между Украиной и МВФ утвердили 19 декабря 2018 года. Транш в 1,4 млрд долларов поступил в том же месяце.

В мае 2019 года в Киев приехала миссия МВФ для пересмотра программы, однако уехала без рекомендаций. Ван Роден заявил, что представители фонда вернутся в Киев после начала работы Верховной Рады IX созыва и формирования нового Кабинета министров.

В июне министр финансов Оксана Маркарова подчеркнула, что, по ее прогнозу, срок новой программы с МВФ составит три года. При этом она не стала говорить о размере кредита.

В свою очередь, как отметил замглавы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб, правительство должно договориться о новом соглашении с МВФ на сумму до 10 млрд долларов сроком до четырех лет.

Какие вопросы будут обсуждаться на встречах с миссией МВФ, ранее раскрыл глава Нацбанка Украины Яков Смолий:

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