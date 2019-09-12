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В МВФ сообщили важные подробности по визиту миссии в Киев

12 сентября, 17:54

Детали раскрыл представитель фонда Джерри Райс в Вашингтоне

Фото: REUTERS/Yuri Gripas

Фото: REUTERS/Yuri Gripas

Миссия Международного валютного фонда (МВФ), прибывшая накануне в Украину и начавшая работу сегодня, намерена работать приблизительно до 26 сентября, и по итогам переговоров ожидается коммюнике. Об этом заявил 12 сентября представитель фонда Джерри Райс на брифинге в Вашингтоне (США).

"Один из важных элементов дискуссии – эффективная антикоррупционная структура (framework)", – отметил он.

По его словам, наличие такой структуры – это критически важный элемент, и дискуссия по нему ведется последние несколько лет.

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Райс отметил, что МВФ остается заинтересованным в сотрудничестве с Украиной и после парламентских выборов, и смены правительства. Он также уточнил, что миссия проведет консультации с Украиной по статье IV устава МВФ.

Как писали новости "Сегодня", о приезде миссии МВФ в Украину накануне сообщил премьер-министр Алексей Гончарук. По его словам, цель переговоров – получение staff agreement (рекомендации совету директоров) для открытия новой программы сотрудничества до конца года.

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Текущую программу сотрудничества между Украиной и МВФ утвердили 19 декабря 2018 года. Транш в 1,4 млрд долларов поступил в том же месяце.

В мае 2019 года в Киев приехала миссия МВФ для пересмотра программы, однако уехала без рекомендаций. В фонде заявили, что вернутся в Киев после начала работы Верховной Рады IX созыва и формирования нового Кабинета министров.

В июне министр финансов Оксана Маркарова подчеркнула, что, по ее прогнозу, срок новой программы с МВФ составит три года. При этом она не стала говорить о размере кредита. В свою очередь, как отметил замглавы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб, правительство должно договориться о новом соглашении с МВФ на сумму до 10 млрд долларов сроком до четырех лет.

Какие вопросы будут обсуждаться на встречах с миссией МВФ, ранее раскрыл глава Нацбанка Украины Яков Смолий:

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Источник: Интерфакс-Украина

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