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В МВФ спрогнозировали большие поступления в госбюжет от выпуска еврооблигаций

12 июня, 15:53

Виктория Подолянец Виктория Подолянец

В четвертом квартале 2020 года Украина сможет привлечь миллиард долларов

Украина в четвертом квартале 2020 года может вернуться на рынок коммерческих заимствований и привлечь 1 млрд. долларов. Об этом идет речь в прогнозе Международного валютного фонда (МВФ), размещенного в меморандуме о новой программе.

"Макропрогноз (macroframework) предполагает, что Украина вернется на рынки в четвертом квартале 2020 года… Он не предполагает приток нерезидентов на внутренний рынок облигаций в оставшуюся часть 2020 года", – такую оценку приводят в документах эксперты Фонда.

Кризис COVID-19 сначала закрыл рынки для отдельных стран с развивающейся экономикой, однако с сокращением суверенного спрэда в Украине такое возвращение на рынок реально.

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МВФ также напомнил, что в январе этого года Украина успела привлечь 1,25 млрд евро на 10 лет под 4,375% годовых.

Предполагается, что, помимо 2,1 млрд евро первого транша stand by, Киев сможет получить еще по 700 млн долларов второго и третьего транша, 1 млрд долларов – от Всемирного банка и 1,116 млн долларов – от ЕС (500 млн евро из них уже поступили в Украину).

Согласно меморандуму, в первом квартале 2021 года Украина может разместить еврооблигации еще на 1,5 млрд долларов, а к концу года – еще на 1,5 млрд долларов.

Помимо этого, во втором квартале поступит второй траншей новой макрофинпомощи ЕС примерно на 550 млн долларов. На середину мая по программе stand by также запланирован четвертый транш в 560 млн долларов, а на середину октября – заключительный пятый на 980 млн долларов.

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В отношении внутреннего рынка ОВГЗ в документах заявлены планы сокращения в этом году чистого выпуска валютных бумаг на 1,18 млрд долларов, а в первом полугодии следующего года – еще на 269 млн долларов.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Украина получила от МВФ первый транш в размере 2,1 млрд долларов в рамках новой программы финансирования stand-by.

Международный валютный фонд в четверг опубликовал Письмо о намерениях и Меморандум экономической и финансовой политики, подписанные президентом, премьером, министром финансов и главой Национального банка Украины в рамках запроса новой 18-месячной программы финансирования stand by на SDR 3,6 млрд (5 млрд долларов), удовлетворенного Фондом 9 июня.

Подробнее о соглашении МВФ Шмыгаль рассказал в эфире телеканала "Украина 24":

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кредиты евробонды МВФ еврооблигации

Источник: Интерфакс-Украина

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