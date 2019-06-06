В МВФ заявили, что связанные с торговыми спорами риски мировой экономики стали реальными

Все, что тормозит торговлю, будет тормозить и экономический рост

Фото: REUTERS/Yuri Gripas.

Связанные с международными торговыми спорами риски, о которых ранее предупреждал Международный валютный фонд, начали воплощаться в жизнь. Об этом заявила директор — распорядитель МВФ Кристин Лагард.

"Два месяца назад мы предупреждали о том, что надо быть весьма осторожным с тем, что происходит с основным двигателем экономического роста, которым является торговля. Все, что тормозит торговлю: пошлины и непошлинные барьеры — в действительности будет тормозить и экономический рост", — подчеркнула глава МВФ.

По ее словам, что продолжающиеся торговые споры могут подорвать темпы роста мировой экономики.

В апреле МВФ в третий раз за полгода понизил свою оценку темпов роста мировой экономики до самого низкого уровня после финансового кризиса 2007–2008 гг. Свое решение эксперты фонда аргументировали, в частности, риском срыва американо-китайских торговых переговоров. Лагард подчеркнула, что, по оценкам МВФ, темпы роста мировой экономики составят 3,3% в этом году. В апреле фонд прогнозировал, что глобальный рост ускорится во второй половине этого года, но эти оценки были основаны на предположении, что США и Китай не будут повышать двусторонние таможенные пошлины.

В опубликованной в среду на сайте МВФ статье Лагард рассказала, что торговая война США и Китая может привести к сокращению мирового ВВП на 0,5% в 2020 году и потерям в размере почти 455 млрд долларов.

Напомним, ранее Китай поставил США условие по торговым переговорам. Пекин намерен твердо отстаивать свои государственные интересы и выступает за дальнейшие консультации.

Также мы писали о том, что с 10 мая США повысили пошлины в отношении китайских товаров с 10% до 25% на общую сумму 200 млрд долларов. Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на продукцию из КНР еще на 300 млрд долларов. Свои действия американская сторона объяснила тем, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам.

В ответ власти Китая заявили, что с 1 июня 2019 года введут ответные пошлины в отношении более 5 тыс. товарных позиций из США на общую сумму 60 млрд долларов.

Инвесторы также внимательно отслеживают ситуацию вокруг китайской компании Huawei. 15 мая Трамп подписал указ о введении режима чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. Позже стало известно, что Министерство торговли США собирается внести китайскую компанию Huawei и связанные с ней юридические лица в свой черный список из-за угрозы национальной безопасности.

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