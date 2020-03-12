В Нацбанке изменили взгляд на риски, которые несет коронавирус экономике: детали

Риск распространения коронавируса в мире может привести к рецессии мировой экономики и значительному замедлению экономической активности в Украине. Такое заявление сделали в пресс-службе Национального банка.

"Существенное снижение мирового спроса, а также переоценка инвесторами рисков развивающихся стран, могут негативно сказаться на показателях внешней торговли Украины и осложнить привлечение финансирования", – рассказали в пресс-службе.

Пока распространение коронавируса оказало ограниченное и нейтральное влияние на украинскую экономику.

"Украинский экспорт продолжает расти, а некоторое снижение цен на отдельные товары отечественного экспорта более чем компенсировано дальнейшим наращиванием физических объемов поставок за рубеж", – отмечают в НБУ.

В то же время цены на товары, которые Украина импортирует, прежде всего на энергоносители, снижаются даже быстрее, чем на экспорт.

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Однако украинский валютный рынок реагирует на неопределенность с ситуацией с вирусом и усиленную турбулентность на финансовых и товарных рынках ухудшением настроений и повышенной нервозностью.

На экономической активности и инфляции в Украине еще не сказались такие последствия распространения коронавируса, как снижение цен и охлаждение мировой экономики, смягчение монетарных политик центральными банками ведущих экономик мира, введение правительствами других стран мер по недопущению распространения вируса.

Кроме падения цен на мировых рынках из-за коронавируса, снижению инфляции в Украине будут способствовать конкурентные войны между странами-производителями нефти. Они будут провоцировать поддержку рекордно низких цен на энергоносители, что будет влиять и на цены товаров украинского экспорта.

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"В целом, все эти факторы будут иметь разнонаправленное влияние на экономический рост и инфляцию в Украине, что усиливает неопределенность", – добавили в НБУ.

При этом, заключение новой программы с МВФ сократит уязвимость экономики Украины в период турбулентности на мировых рынках в период пиковых выплат по государственному долгу.

Также на отношение инвесторов к Украине будут влиять решения украинских судов относительно ответственности и обязательств экс-владельцев обанкротившихся банков.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что глава Кабмина Денис Шмыгаль считает, что через две-три недели Украина выполнит оставшиеся требования Международного валютного фонда.

Напомним, Украина и МВФ в декабре 2019 года достигли договоренности о новой трехлетней программе расширенного финансирования в объеме 5,5 млрд долларов. Решение о новой программе должен утвердить Совет директоров Фонда, но точная дата рассмотрения этого вопроса пока не определена.

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