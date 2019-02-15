В Нацбанке надеются, что ПриватБанк вернет утраченные деньги

Всего на докапитализацию Нацбанка государство потратило около 155 млрд гривен

В Нацбанке надеются, что ПриватБанк вернет утраченные деньги 2019-02-15T22:39:00+02:00 Экономика Всего на докапитализацию Нацбанка государство потратило около 155 млрд гривен

В Нацбанке надеются, что нынешнему руководству ПриватБанка удастся вернуть значительную часть средств, и таким образом компенсировать государственные расходы на дополнительную капитализацию банка. Речь идет о мерах, которые регулятор был вынужден принять в 2016-2017 годах после вывода бывшими владельцами "Привата" Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым почти 150 миллиардов гривен.

"Всего на докапитализацию Нацбанка государство потратило около 155 млрд гривен. Это около 7% ВВП страны. Это очень большая сумма… Все равно надо было выплатить более 100 млрд гривен вкладчикам. А последствия для финансовой системы были бы очень негативными. То есть финансовая стабильность, макростабильность были под огромной угрозой, поэтому было принято решение о национализации", – говорит Екатерина Рожкова, первый заместитель председателя Национального банка Украины.

Ранее сообщалось, что Печерский суд Киева наложил ограничительные меры на "Никопольский завод ферросплавов", "Днепроазот" и еще 40 компаний группы "Приват". Им запрещено продавать, передавать или иным образом распоряжаться имуществом. Об этом ходатайствовала Генеральная прокуратура.

Там продолжается досудебное расследование злоупотреблений в ПриватБанке по фактам завладения должностными лицами ПриватБанка чужим имуществом, государственными средствами, выделенными как стабилизационные кредиты и рефинансирование на сумму более 19 млрд. грн., а также выдачи в нарушение требований действующего законодательства кредитных средств на заранее невыгодных экономических условиях юридическим лицам, имеющим признаки фиктивности.

Как утверждают знатоки банковского сектора Украины, государственные средства и деньги вкладчиков ПриватБанк выдавал в кредит так называемым аффилированным или простым языком "братским" структурам. Причем значительную часть этих займов изначально не планировалось возвращать. Из-за сомнительной кредитной политики ПриватБанк оказался на грани банкротства. Чтобы спасти банковскую систему Украины, государство прибегло к его национализации за бюджетные средства.

Как известно, ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года. Вся процедура перехода банка в госсобственность прошла за 72 часа. Причиной стало то, что "Приват" не смог выполнить программу докапитализации. ПриватБанк стал лидером по убыточности среди всех 90 украинских банков, закончив 2017 год с "минусом" почти в 23 млрд грн, однако уже в начале 2018 года "Приват" вышел на прибыль. Всего за текущий год ПриватБанк планирует получить не менее чем 4 млрд грн прибыли.

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