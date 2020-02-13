В Нацбанке объяснили бизнесу, почему крепкая гривня останется: детали

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Экспорт в прошлом году рос быстрее импорта, несмотря на укрепление гривни, а обслуживание долгов для бизнеса и государства стало на сотни миллиардов гривен дешевле. Такое заявление сделал заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий на встрече с представителями бизнеса в Европейской Бизнес Ассоциации, комментируя заявления о негативном влиянии укрепления гривни на украинский экспорт.

"В прошлом году ситуация на самом деле улучшилась. У нас экспорт вырос почти как импорт – приблизительно на семь процентов. Если исключить статистический эффект "евроблях" – это приблизительно 600 млн долларов, которые на самом деле импортировались в течение трех лет, если убрать эффект закачки газа на миллиард долларов в ожидании газовой войны, то у нас экспорт в прошлом году рос быстрее, чем импорт", – сказал Чурий.

А вот девальвация в 2014-2015 году, по его мнению, не стала позитивным фактором ни для украинских экспортеров, ни для экономики страны в целом.

Кроме того, Чурий отметил, что благодаря укреплению гривни обслуживание долгов для украинского бизнеса и государственного сектора стало на сотни миллиардов гривен дешевле.

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"450 миллиардов гривен экономии – это плюс или минус? Процентные ставки при девальвации не могут быть низкими. Не будет низких процентных ставок – не будет финансирования", – добавил он.

Чурий подчеркнул, что бизнес не может строиться на постоянной девальвации, называя такую модель нежизнеспособной.

В тренде Доллар в Украине топчется на месте: официальный курс

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что недостатки макроэкономического прогнозирования относительно курса гривни, привели к тому, что в январе 2020 года государственный бюджет недополучил 2,3 млрд гривен. Однако укрепление курса гривни стало не единственной причиной недопоступлений.

Государственный бюджет Украины в январе 2020 года оказался недовыполненным на 25% из-за крепкого курса гривни и низких цен на газ.

Также сайт "Сегодня" рассказывал о том, что в 2019 году дефицит внешней торговли товарами увеличился на 10% и составил почти 14 млрд долларов.

Новости "Сегодня" передавали, что выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС и получение "промышленного безвиза" являются одними из приоритетов работы правительства.

Эксперты объяснили новостям "Сегодня", как на курс влияют cезонные колебания и рыночные спекуляции.

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