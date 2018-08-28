В Нацбанке объяснили, когда Украина получит около 2 млрд долларов от МВФ

После сентябрьского визита миссии Международного валютного фонда (МВФ) Украина в течение нескольких месяцев, скорее всего, получит очередной транш в текущей программе расширенного финансирования (EFF) объемом до 2 миллиардов долларов от Фонда. Об этом на круглом столе "Что произойдет с гривней осенью?" заявил заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий.

"МВФ – достаточно формальная организация. Если они объявляют о приезде миссии, это означает, что шансы на положительный пересмотр (программы финансирования, обязательная перед выделением транша процедура МВФ. – Ред.) достаточно высокие", – отметил замглавы Нацбанка.

По словам Чурия, НБУ берет в расчет получение Украиной этого транша от Фонда, когда строит прогнозы по экономической ситуации в Украине.

"В наш прогноз мы закладываем получения транша до конца осени в сумме около 2 миллиардов долларов", – сообщил замглавы Национального банка.

Напомним, Украина ожидает визит миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Киев в период с 6 по 19 сентября для обсуждения последних экономических событий и экономической политики и последующих шагов. Эксперты отмечали, что без подтверждения выполнения Украиной условий МВФ страна не сможет в достаточном объеме привлечь внешнее финансирование.

Ранее в Министерстве финансов уже заявили, что визит миссии МВФ подтверждает успешное продвижение работы Украины с Фондом. Как подчеркнула и.о. министра финансов Оксана Маркарова, украинские власти заинтересованы обсудить с МВФ как все текущие вопросы, так и продолжение сотрудничества после окончания программы в марте 2019 года.

Как известно, в 2015 году МВФ одобрил для Украины четырехлетнюю программу расширенного финансирования (EFF) общим объемом около 17,5 млрд долларов. Изначально программа предполагала ежеквартальный пересмотр программы. Первый транш составил 5 млрд долларов. Украина смогла почти в срок получить второй транш на 1,7 млрд долларов в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в продвижении по программе. В 2016 году переговоры возобновились, и МВФ решил выделить третий транш – 1 млрд долларов – в середине сентября-2016, а четвертый – 3 апреля 2017 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Долг Украины перед МВФ подсчитали в Минэкономразвития

С июля 2017 года Украина находится в переговорном процессе с МВФ: Фонд настаивает на повышении цены газа для населения, которое, по разным оценкам, может составить от 30% до 60%, в связи с ростом цен на международных рынках, тогда как в Кабмине считают такое резкое повышение цен для населения неоправданным.

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард 19 июня 2018 года заявила, что выполнение условия, касающегося пересмотра цен на газ для населения, является критически важным для завершения текущего пересмотра поддерживаемой МВФ программы. По ее словам, другое предусловие выделения Украине очередного транша – соблюдение предельного дефицита госбюджета.