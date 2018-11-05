В Нацбанке предупредили о слишком быстром росте зарплат в Украине

Реальная зарплата в Украине повышается быстрее, чем производительность труда, что усиливает инфляционное давление. Такое мнение озвучили члены комитета по монетарной политике (КМП) Национального банка Украины (НБУ). Информация об итогах дискуссии об уровне учетной ставки опубликована на сайте регулятора.

Как известно, 25 октября НБУ принял решение не менять размер учетной ставки и оставить ее на уровне 18%. Пятеро из десяти членов КМП разделяли мнение о целесообразности повышения учетной ставки до 18,5%. Аргументируя свою позицию, они отметили, что проведение жесткой монетарной политики необходимо для нивелирования влияния на динамику инфляции в среднесрочной перспективе таких факторов:

ухудшение инфляционных ожиданий;

расширение потребительского спроса;

высокие темпы роста заработных плат;

менее благоприятные глобальные финансовые условия;

ценовая конъюнктура.

Некоторые члены КМП акцентировали внимание на том, что темпы роста реальной заработной платы опережают темпы роста производительности труда.

"Увеличение доходов населения вследствие повышения заработных плат, пенсионных выплат, а также денежных переводов из-за рубежа стимулирует оживление частного потребления, что приведет к сохранению фундаментального давления на инфляцию. Для нивелирования влияния этого фактора на цены необходимо придать дополнительный импульс для переориентации потребления на сбережения", - цитируется позиция членов комитета в материалах НБУ.

Напомним, ранее министр социальной политики Андрей Рева отмечал, что средняя зарплата в Украине должна быть не ниже 15 тысяч гривен в месяц, чтобы граждане страны перестали ездить на заработки за границу. Рева тогда подчеркнул, что увеличение зарплат не должно существенно повлиять на инфляцию, т.к. "обеспечено экономическим ресурсом".

Впрочем, в Международном валютном фонде (МВФ) подчеркивали, что рост зарплат в Украине должен сопровождаться повышением производительности труда.