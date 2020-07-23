В Нацбанке рассказали, что будет с ценами в Украине

Инфляция в Украине продолжает постепенно ускоряться, хотя и находится ниже целевого диапазона 5% ± 1 п.п. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

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"В июне она (инфляция) увеличилась до 2,4% и, по оценкам Национального банка, продолжила ускоряться и в июле", – говорится в сообщении.

Как отмечается, главным фактором повышения инфляции стало подорожание отдельных сырых продуктов питания из-за неблагоприятных погодных условий. Также ухудшились и инфляционные ожидания бизнеса и населения.

"В то же время инфляцию тормозили слабый внутренний спрос, благоприятная ситуация на валютном рынке и относительно низкие цены на энергоресурсы", – отметили в НБУ.

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По оценкам регулятора, инфляция будет умеренно расти и дальше и в этом году вернется в целевой диапазон 5% +/- 1 п.п.

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"Во втором полугодии 2020 инфляция несколько ускорится (до 4,7% на конец года) под влиянием ряда факторов как внешнего, так и внутреннего происхождения. Во-первых, это будет определяться мягкой монетарной и фискальной политикой, которые ослабят негативные эффекты COVID-19 и поддержат потребительский спрос и деловую активность. Во-вторых, на ценах отразится подорожание энергоносителей, а также плохой урожай фруктов", – говорится в сообщении.

В течение 2021-2022 года, как ожидают в Нацбанке, инфляция продолжит находиться в пределах целевого диапазона.

Тем временем эксперты предупреждают, что рост курса доллара грозит новым витком инфляции в Украине.

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