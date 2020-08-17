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В Нацбанке рассказали, как рост минималки отразится на инфляции в Украине

17 августа, 16:45

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Кирилл Шевченко говорит, что украинцы "проедают" старые накопления

Повышение минимальной зарплаты с 4700 до 5000 гривен практически не отразится на общем уровне инфляции в Украине.

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Об этом новый глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко рассказал в интервью "РБК-Украина".

В то же время он назвал "дискуссионным" вопрос повышения минимальной зарплаты до 6500 гривен в 2021 году.

"Сейчас из-за общего низкого спроса в условиях коронакризиса этот эффект на цены будет существенно меньшим, чем в 2017 году. Уровень сбережений населения снизился, а предприятия пока сохраняют достаточно пессимистичные ожидания и не прогнозируют роста продаж", – заметил банкир.

В то же время, по его словам, повышение минималки поддержит внутренний спрос, а соответственно, и экономику на этапе восстановления.

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"Есть еще один очень важный показатель, я о нем вскользь говорил – коэффициент сбережений населения. Начиная с 2019 года, и ситуация с коронавирусом очень ускорила этот процесс, мы имеем отрицательный показатель накоплений населения", – добавил Шевченко.

"Это означает, если говорить простым языком, что из доходов люди не откладывают, а наоборот – "проедают" старые накопления. Здесь мы, как Национальный банк, как государственный орган в специальном статусе, не можем игнорировать этот тренд", – подчеркнул глава НБУ.

Напомним, президент Владимир Зеленский попросил Верховную Раду поднять минималку, чтобы "немного поддержать людей".

Также сообщалось, что с января 2020 года минимальная зарплата в Украине составляет 4723 гривни. В 2019 году "минималка" была на уровне 4173 грн, в 2018-м – 3723 грн.

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инфляция НБУ подорожание минимальная зарплата минималка Кирилл Шевченко
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